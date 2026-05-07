"Ben Artık Gelmeyeceğim": Gülistan Doku'nun Attığı Son Mesaj Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 07:48

Tunceli’de 2020 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, genç kızın kaybolduğu sabah patronuna gönderdiği son mesajı gün yüzüne çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, yeni deliller ve üst üste gelen tutuklamalarla yeniden hareketlendi.

Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre; dosyanın derinleştirilmesiyle birlikte, genç kadının kaybolduğu günün sabahında saat 08.13’te çalıştığı kafenin sahibine kısa bir mesaj gönderdiği tespit edildi. Doku’nun gönderdiği mesajda yer alan 'Ben artık gelmeyeceğim' ifadesi, o gün yaşananların üzerindeki sır perdesini aralayacak kritik bir detay olarak kayıtlara geçti.

Soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişme, genç kızın zor durumda olduğu ya da bir karar aşamasında bulunduğu şüphelerini kuvvetlendirdi. Aradan geçen 6 yılın ardından hız kazanan adli süreçte, geçtiğimiz günlerde aralarında dönemin mülki idarecileri ve emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda isim hakkında yasal işlem yapılmıştı. 

Doku’nun eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov ve ailesinin de tutuklandığı süreçte, ortaya çıkan bu son mesajın dosyadaki eksik parçaları tamamlaması bekleniyor. Yargı makamları, genç kadının akıbetini netleştirmek ve olayın arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için teknik incelemelerini sürdürüyor.

İŞte Gülistan Doku'nun son mesajı:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
