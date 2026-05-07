"Ben Artık Gelmeyeceğim": Gülistan Doku'nun Attığı Son Mesaj Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre; dosyanın derinleştirilmesiyle birlikte, genç kadının kaybolduğu günün sabahında saat 08.13’te çalıştığı kafenin sahibine kısa bir mesaj gönderdiği tespit edildi. Doku’nun gönderdiği mesajda yer alan 'Ben artık gelmeyeceğim' ifadesi, o gün yaşananların üzerindeki sır perdesini aralayacak kritik bir detay olarak kayıtlara geçti.

Soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişme, genç kızın zor durumda olduğu ya da bir karar aşamasında bulunduğu şüphelerini kuvvetlendirdi. Aradan geçen 6 yılın ardından hız kazanan adli süreçte, geçtiğimiz günlerde aralarında dönemin mülki idarecileri ve emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda isim hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Doku’nun eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov ve ailesinin de tutuklandığı süreçte, ortaya çıkan bu son mesajın dosyadaki eksik parçaları tamamlaması bekleniyor. Yargı makamları, genç kadının akıbetini netleştirmek ve olayın arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için teknik incelemelerini sürdürüyor.