Gülistan Doku’nun En Yakın Arkadaşının da Ölümü Şüpheli: Cansız Bedeni Gölde Bulundu!

Gülistan Doku’nun En Yakın Arkadaşının da Ölümü Şüpheli: Cansız Bedeni Gölde Bulundu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 09:26

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra atılan adımların önemli olduğunu ancak Doku'nun çok yakın arkadaşı olan Rojvelat Kızmaz'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasının aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

DHA'daki habere göre tutuklamanın ardından Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, açıklamada bulundu. İlhan, sürecin çok geç işlediğini ifade ederek, 'Gülistan Doku'nun kaybedilmesinin üzerinden geçen yılların ardından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son işlemler, dosyada ilerleme sağlandığını göstermekle birlikte, bu sürece gelinmesindeki gecikme, etkili ve özenli bir soruşturma yürütülmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Gülistan Doku'ya ne oldu? sorusunun yıllardır ısrarla sorulması, bu dosyanın kapatılmasını engelleyen en temel güç olmuştur. Bu ısrar, kadınların mücadelesinin bir sonucu ve kazanımıdır. Kadınların hakikat talebi karşısında sürdürülen suskunluk ve hareketsizlik, ancak bu mücadele ile kırılabilmiştir. Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Rojvelat Kızmaz'ın kaybolduktan günler sonra şüpheli şekilde ölü bulunması da, bu dosyanın tekil bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Rojvelat Kızmaz dosyasında da kayıp başvurusuna rağmen arama çalışmalarının gecikmesi, ölümün etkin şekilde aydınlatılmaması ve sorumluların ortaya çıkarılmaması, benzer ihmal ve cezasızlık pratiklerinin sürekliliğine işaret etmektedir. Rojin Kabaiş dosyasında da etkin soruşturma yürütülmesi, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Kadınların yaşam hakkını ilgilendiren hiçbir dosya, ihmal ve cezasızlık politikalarıyla sürüncemede bırakılamaz' dedi.

Batman'da Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te sabah saatlerinde evden çıktı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kızmaz'ın cansız bedenine üç gün sonra Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde ulaşıldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
