Okul Saldırısı Sonrası Görevden Alınan İl Milli Eğitim Müdürü’nün Öğretmene Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 08:45

Bütün Türkiye’yi derinden üzen Kahramanmaraş’taki okul saldırısının yankıları devam ederken şimdi de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşanan bir skandal gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Süreç devam ederken Baydur’un Instagram hesabından bir öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı. 

Kaynak: Halk TV

Okul saldırısı gerçekleşen Kahramanmaraş’ta şimdi de İl Milli Eğitim Müdürü’nün içinde olduğu skandal gündemde.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığı açıklandı ancak Baydur hakkında yalnızca idari süreç değil, aynı zamanda etik açıdan tartışma yaratan iddialar da bulunuyor. Halktv.com.tr’nin ulaştığı yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu yazışmaların, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.

Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un attığı mesajlardan bazıları: 

  • Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?

  • Evet

  • Neler yapıyorsun

  • Okul, dershane bir şey yok başka

  • Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum

  • Uygun değil görüşmemiz.

  • Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınan Erhan Baydur hakkında şu açıklamayı yaptı:

'Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
