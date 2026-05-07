Survivor'da Nefise'nin Annesi Kahkahaya Boğdu: Estetiğinden Sevgilisine Her Konuda 'Zorbaladı'

Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2026 - 09:18

Survivor'da ailelerinden bir isimle görüşmek üzere ödül oyununu kazanan takımda olan Nefise'nin annesiyle buluşması izleyenleri kahkahaya boğdu. Dobra sözleri ve Nefise'yi hemen her konuda eleştirmesi herkesin dikkatini çekti.

Survivor'a Nefise'nin annesinin katılmasıyla keyifli anlar yaşandı.

Nefise'nin annesi Güner Karatay kızıyla her konuda dobra konuştu. Kızının estetiklerini beğenmeyen Güner Karatay, 'Bak dudakların biraz düzeldi azıcık. O şiş dudakların gitti. Bıyıklıydın. Survivor'ın ilk günlerinde utanıyorduk. Bu nasıl bir surat sen bütün estetikçileri dolaşmışsın herhalde. O nasıl bir surattı öyle? Ne kadar çirkindi. Çıktığın zaman izlersin ne kadar iğrenç olduğunu görürsün' dedi.

Annesi Nefise'yi her konuda eleştirirken izleyenleri de kahkahaya boğdu.

'Tırnaklara bak. Yeme şu tırnaklarını diye yüz kere söyledim. Tırnaklara bak! Senin saçmalıkların. Yok niye 'ss' yazdı yok bilmem ne. Bulmuş pırlanta gibi çocuğu kesmiş. Sen anca tırnak ye. Neden hep tırnakların böyle? Ya şu dolgulu dudaklarının güzelliğini göremiyorum. Böyle tıkıyorsun ağzına. Böyle elin ağzında. Bakayım şu tırnaklarına? Uzatır mısın şu tırnağını? Bu ne Nefise? Yemin ederim hep buna 'yeme' diyerek gezdim. Yeme şu tırnaklarını ya. Çocuk ne yaptı, neymiş 'ss' yazmış demek ki edepli. Ne kadar güzel yazsın, ben daha mutlu oldum onun öyle şeyler yazmasından. Konuştun mu sonra? Sen gider sevgili peşinde koşarsan... 2024'te de Fanis vardı. Fanis'i de hiç unutmuyoruz. Her Yunan oyununda 'Fanis, Fanis'. Ne Fanis? 'Kısmetse Olur'a gidiyoruz. Baban dedi ki, baban kızıyor sana. Dedim ki baban kızıyor, ben de seni koruyorum. Dedi ki 'Al kızını Dominik'e yerleş, ikiniz orada oturun' dedi. Ben gelirim artık seni parkura götürür getiririm, elinden tutarım. İstemiyor adam, kızıyor. Konuyu açmak istemiyorum sürekli de bitti zaten bu konu. Aç zaten Survivor'da başka bir şey izlemiyoruz ki, sadece senin aşk hayatın, aç! Allah'tan bu ara biraz performansın çıktı da... Yok hep aşk, hep aşk ya.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
