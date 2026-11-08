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Uzmanlar 33 Hükümetin Aynı Anda Yaptığı Stok Çağrısının Arkasındaki 4 Tehdidi Sıraladı

Uzmanlar 33 Hükümetin Aynı Anda Yaptığı Stok Çağrısının Arkasındaki 4 Tehdidi Sıraladı

Almanya Japonya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 16:55
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ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 hükümet, vatandaşlarına nakit para, konserve gıda, pil ve el feneri depolamalarını söyledi. İngiltere'de Be Ready kampanyasının ardından el feneri satışları yüzde 284 arttı. Güvenlik ve kriz yönetimi uzmanları, bu eş zamanlı çağrıların arkasında 4 temel tehdit olduğunu belirtiyor. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin vatandaşlarından istediği stok süreleri de birbirinden farklı.

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Hükümetler evde nakit ve el feneri istedi.

Hükümetler evde nakit ve el feneri istedi.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan jeopolitik sarsıntılar, salgın hastalıklar ve çevresel felaketler küresel ölçekte eşi benzeri görülmemiş bir acil durum hazırlığını tetikledi. Aralarında ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de yer aldığı 33 devlet peş peşe sivil savunma yönergeleri yayımladı. Hükümetlerin resmi kanallardan halka yönelttiği talimat şöyleydi:

“Evinizde nakit para, el feneri, mum, pil, radyo ve dayanıklı gıda bulundurun.”

Bu çağrılar uluslararası basının manşetlerine taşındı. Newsweek dergisi gelişmeyi kapağına çıkararak küresel bir krizin yaklaşıp yaklaşmadığını sordu. Rusya ile Ukrayna arasındaki tırmanış, Orta Doğu'da derinleşen savaş, iklim kaynaklı afetler ve enerji altyapılarına yönelik hibrit saldırı riskleri tedirginliği artırdı.

Perde arkasında 4 büyük tehdit var.

Perde arkasında 4 büyük tehdit var.

Güvenlik ve kriz yönetimi uzmanları, birbirine binlerce kilometre uzaklıktaki onlarca ülkenin aynı anda sivil savunma protokollerini devreye sokmasının arkasında 4 temel parametre bulunduğunu belirtiyor. Birincisi, kritik ulusal şebekeleri, bankacılık sistemlerini ve enerji santrallerini hedef alan siber saldırıların elektrik ve iletişim ağlarını haftalarca devre dışı bırakma riski. İkincisi, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların tedarik zincirlerini koparıp kıtalararası bir lojistik darboğaza dönüşme ihtimali. Üçüncüsü, küresel ısınmanın tetiklediği aşırı hava olayları, baraj taşkınları ve kuraklığın tarım rekoltesini çökertmesi. Dördüncüsü ise nükleer güçler arasındaki restleşmelerin konvansiyonel sınırları aşarak kitlesel savunma tedbirlerini zorunlu hale getirmesi.

İngiltere'de raflar boşaldı.

İngiltere'de raflar boşaldı.

Resmi uyarıların sahaya yansıması vatandaşlar arasında panik alımına dönüştü. İngiltere hükümetinin olası felaket senaryolarına karşı başlattığı Be Ready (Hazır Ol) kampanyası ada genelinde acil durum malzemelerine hücumu tetikledi. Vatandaşlara en az 72 saatlik su, bozulmayan gıda, ilaç ve nakit stoklama çağrısı yapıldı. Çağrının ardından el feneri satışlarında yüzde 284, taşınabilir güç kaynaklarında yüzde 106 rekor talep artışı kaydedildi.

Almanya ve Japonya da çağrıya katıldı.

Almanya ve Japonya da çağrıya katıldı.

Almanya'da Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), her hanenin kişi başına günlük en az 1,5 litre içme suyu ve uzun ömürlü konserve depolaması gerektiğini duyurdu ve olası siber saldırılara ve uzun süreli elektrik kesintilerine karşı hazırlık istedi. Avrupa Komisyonu, tüm üye ülke vatandaşlarından afet, siber kriz veya enerji kesintisinde ilk 72 saati kendi imkânlarıyla atlatabilecekleri dayanıklı acil durum kitleri hazırlamalarını istedi. Japonya ise Nankai Çukuru depremi, Tokyo merkezli büyük sarsıntı senaryosu ve Fuji Yanardağı'nın patlama olasılığına karşı hazırlık süresinin en az 3 gün, ideal olarak 1 hafta olması gerektiğini ilan etti.

Ülkelerin istediği stok süreleri de riske göre değişiyor. Almanya ve Avusturya 10 ila 14 günlük stok isterken İsviçre, İsveç, Norveç, Estonya, Tayvan ve Japonya 7 günlük stoktan söz ediyor. İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Polonya, Çekya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Avrupa Birliği geneli 3 günlük stok öneriyor. ABD, Avustralya, İrlanda, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Filipinler ve Singapur ise süre sınırı koymadan acil tahliye çantası hazırlanmasını istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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