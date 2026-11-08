Uzmanlar 33 Hükümetin Aynı Anda Yaptığı Stok Çağrısının Arkasındaki 4 Tehdidi Sıraladı

Almanya'da Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), her hanenin kişi başına günlük en az 1,5 litre içme suyu ve uzun ömürlü konserve depolaması gerektiğini duyurdu ve olası siber saldırılara ve uzun süreli elektrik kesintilerine karşı hazırlık istedi. Avrupa Komisyonu, tüm üye ülke vatandaşlarından afet, siber kriz veya enerji kesintisinde ilk 72 saati kendi imkânlarıyla atlatabilecekleri dayanıklı acil durum kitleri hazırlamalarını istedi. Japonya ise Nankai Çukuru depremi, Tokyo merkezli büyük sarsıntı senaryosu ve Fuji Yanardağı'nın patlama olasılığına karşı hazırlık süresinin en az 3 gün, ideal olarak 1 hafta olması gerektiğini ilan etti.

Ülkelerin istediği stok süreleri de riske göre değişiyor. Almanya ve Avusturya 10 ila 14 günlük stok isterken İsviçre, İsveç, Norveç, Estonya, Tayvan ve Japonya 7 günlük stoktan söz ediyor. İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Polonya, Çekya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Avrupa Birliği geneli 3 günlük stok öneriyor. ABD, Avustralya, İrlanda, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Filipinler ve Singapur ise süre sınırı koymadan acil tahliye çantası hazırlanmasını istiyor.