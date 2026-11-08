Uzmanlar 33 Hükümetin Aynı Anda Yaptığı Stok Çağrısının Arkasındaki 4 Tehdidi Sıraladı
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ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 hükümet, vatandaşlarına nakit para, konserve gıda, pil ve el feneri depolamalarını söyledi. İngiltere'de Be Ready kampanyasının ardından el feneri satışları yüzde 284 arttı. Güvenlik ve kriz yönetimi uzmanları, bu eş zamanlı çağrıların arkasında 4 temel tehdit olduğunu belirtiyor. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin vatandaşlarından istediği stok süreleri de birbirinden farklı.
Hükümetler evde nakit ve el feneri istedi.
Perde arkasında 4 büyük tehdit var.
İngiltere'de raflar boşaldı.
Almanya ve Japonya da çağrıya katıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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