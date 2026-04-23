article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Usta Oyuncu Ferdi Atuner'in Cenaze Töreninde Kavga Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2026 - 15:57

Ferdi Atuner’in cenaze töreninde yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. Taksim AKM’deki anma sırasında çıkan gerginlik dikkat çekti. Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner'in damadı birbirine girdi.

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden biri olan Ferdi Atuner, yıllar boyunca yer aldığı projelerle izleyicinin hafızasında yer edinmiş usta oyunculardan biriydi.

Gerek Yeşilçam döneminde rol aldığı filmler, gerekse televizyon dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atuner, sahnedeki duruşu ve oyunculuğuyla her zaman saygıyla anılan isimler arasında yer aldı.

22 Nisan 2026’da hayata gözlerini yuman usta sanatçı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından gözler bugün düzenlenen törenlere çevrildi.

Ferdi Atuner için bugün (23 Nisan 2026) Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Sanatçının yakınları, dostları ve sanat camiasından pek çok isim, usta oyuncuya veda etmek için bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre Atuner’in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenilmişti. Ferdi Atuner’in, eşini de yaklaşık 15 gün önce kaybettiği öğrenilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak anma töreninde yaşanan bir olay, üzüntünün yanında tatsız bir gündemi de beraberinde getirdi.

Taksim AKM’de düzenlenen törende, Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner'in damadı arasında tartışma çıktığı ortaya çıktı.

O anlarda oyuncu Asena Keskinci, rol arkadaşı Ferdi Atuner için sahnede konuşma yapıyordu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte salonda gerginlik yükselirken, “Sensin lan terbiyesiz!” şeklindeki sözler havada uçuştu.

Usta bir sanatçının vedasında yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın