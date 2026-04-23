İrem Helvacıoğlu'nun Boşandığı Ural Kaspar'ın Düğün Günü "Heyecansızlığı" Yeniden Gündem Oldu

İlişkilerinin ilk dönemlerinden itibaren Ural Kaspar’ın mesafeli tavırları dikkat çekmiş, bu durum İrem Helvacıoğluhayranlarının ilişkiye temkinli yaklaşmasına neden olmuştu. Sık sık ayrılıp yeniden bir araya gelen çift, yaklaşık 1.5 yıl önce evlenme kararı almış; 6 ay önce ise Sora adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Ancak doğum sonrası aralarındaki mesafenin daha da belirginleştiği konuşulurken, çiftin boşandığı haberi geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Boşanma sürecine dair detaylar ise sosyal medyada büyük tepki topladı. İddialara göre Ural Kaspar, kızına nafaka ve tazminat ödemeyi kabul etmezken eğitim masraflarını da üstlenmek istemedi. Bunun üzerine İrem Helvacıoğlu’nun, yapılan anlaşmaya eklettiği özel bir maddeyle kızına kendi soyadını verdiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde kendisine destek olan tüm kadınlara bir teşekkür mesajı yayınlayan Helvacıoğlu'nun 'Şimdi daha da parlıyorum' sözleri dikkat çekmişti.