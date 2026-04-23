Aşkta Umduğunu Bulamayınca Allah'a Sığınan Merve Boluğur'un Açıklaması Dile Düştü

Kariyerinin yükseliş döneminde uzun yıllar boyunca onu farklı projelerde izlemeye devam edeceğimizi düşünürken, hayatı bambaşka bir yöne evrildi.

Özellikle Murat Dalkılıç ile yaşadığı evlilik ve ardından gelen boşanma süreci, Boluğur’un hayatında adeta bir kırılma noktası oldu. Bu sürecin ardından hem yaşam tarzında hem de ruh halinde gözle görülür bir değişim yaşayan ünlü isim, zaman içinde bambaşka bir profile büründü.

Sonrasında bir evlilik daha yapan ve çeşitli ilişkiler yaşayan Boluğur’un, aşkta aradığını bir türlü bulamadığı sık sık gündeme geldi. Daha çok yaptığı imaj değişiklikleri, sosyal medya paylaşımları ve inişli çıkışlı ruh halleriyle konuşulan Boluğur için “ekrana dönsün” beklentisi oluşsa da, bu beklenti uzun süredir karşılık bulmadı. Son dönemde ise daha “boşvermiş” bir tavır içinde olduğu gözlenen oyuncu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı aşk açıklamasıyla yeniden gündemin ortasına oturdu.