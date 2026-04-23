Birkaç Ay Önce Eşini Kaybeden Canan Karatay'ın Son Hali Endişelendirdi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2026 - 10:27

Eşini kaybettikten sonra gözlerden uzak kalan Canan Karatay, aylar sonra katıldığı programda hem değişimiyle hem de anlattıklarıyla izleyenleri derinden etkiledi.

Türkiye’de sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Canan Karatay, yıllar içinde yaptığı açıklamalarla adeta kendi ekolünü yarattı.

Ezber bozan diyet önerileri, televizyon programlarında yaptığı çıkışlar ve “yasaklara karşı duran” tavrıyla geniş bir kitleye ulaşan Karatay, sadece bir doktor değil, aynı zamanda magazin gündeminin de vazgeçilmez figürlerinden biri haline geldi.

Ancak son dönemde onu konuşmamızın nedeni ne bir açıklaması ne de yeni bir önerisi oldu… Karatay, birkaç ay önce hayat arkadaşı Ali Karatay’ı kaybetmenin derin acısını yaşadı. Uzun yıllardır birlikte olduğu eşinin vefatı sonrası zor bir süreçten geçen Karatay’ın bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği biliniyordu. Yakın çevresinin de ifade ettiği gibi bu kayıp, onun hayatında derin bir iz bıraktı.

Eşinin vefatının ardından uzun süredir ortalarda görünmeyen Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel’in programına konuk olarak yeniden ekranlara çıktı.

Ancak izleyenlerin dikkatini çeken ilk şey söylediklerinden önce görüntüsü oldu. Oldukça zayıflamış ve yorgun görünen Karatay’ın son hali, izleyenleri endişelendirdi.

Yaşadığı süreci samimi sözlerle anlatan Karatay, “Bu yaşadığım olaylardan sonra baya zayıfladım. Zayıflamamın sebeplerinden biri de hastanede kalıyorduk eşimle. Bir sabah uyandım ki üst çenemdeki bütün dişlerim ağzıma dökülmüş. Stresten, üzüntüden. Ve uzun süredir dişsiz dolaşıyordum ben, onun yapılması edilmesi… epeyce şeyler çektim. Bugün damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü doktorun yaşadığı fiziksel ve duygusal yıpranmayı bu kadar açık bir şekilde dile getirmesi, izleyenlerin içini burkarken; sosyal medyada da “çok yıpranmış”, “çok üzülmüş” yorumları peş peşe geldi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
