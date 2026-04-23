Ünlü Sunucudan Kötü Haber: Kansere Yakalandığını Açıkladı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2026 - 10:52

Ünlü sunucu Serap Paköz, yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecini ve yaşadıklarını samimi sözlerle anlattı.

Televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Serap Paköz, özellikle Star TV ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Yıllarca ekranlarda çözülemeyen olayların peşine düşen, kayıpları bulmaya çalışan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen formatıyla gündüz kuşağının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Paköz, kendine has sunum tarzı ve güçlü duruşuyla dikkat çekmişti.

Ekrandaki kararlı tavrı ve olaylara yaklaşımıyla adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu, bu kez ne bir program ne de bir dosyayla, bizzat kendi hayatıyla gündemde.

Ünlü sunucu, bugün yaptığı paylaşımla acı ve bir o kadar da üzücü haberi duyurdu.

Meme kanserine yakalandığını açıklayan Serap Paköz, tedavi sürecinin başladığını, kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte yaşadıklarını tüm samimiyetiyle paylaştı.

Paköz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. 🕊️ Yaklaşık bir ay önce, hayatıma ‘KANSER’ kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir ‘ben’e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart’ta ‘MEME KANSERİ’ tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart’tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası… Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Dualarınız ve güzel enerjiniz benimle... ❤️✨”

Güçlü duruşuyla bir kez daha takdir toplayan Serap Paköz’e acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci geride bırakıp sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
