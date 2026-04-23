Ünlü Sunucudan Kötü Haber: Kansere Yakalandığını Açıkladı!

Meme kanserine yakalandığını açıklayan Serap Paköz, tedavi sürecinin başladığını, kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte yaşadıklarını tüm samimiyetiyle paylaştı.

Paköz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. 🕊️ Yaklaşık bir ay önce, hayatıma ‘KANSER’ kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir ‘ben’e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart’ta ‘MEME KANSERİ’ tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart’tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası… Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Dualarınız ve güzel enerjiniz benimle... ❤️✨”

Güçlü duruşuyla bir kez daha takdir toplayan Serap Paköz’e acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci geride bırakıp sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.