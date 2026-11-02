Unutkanlıktan Şikâyet Edenlere Uzman Tavsiyesi: Hafızanızı Destekleyebilecek Basit Alışkanlıklar
Bir odaya girip ne alacağınızı unuttuğunuz veya az önce tanıştığınız birinin ismini hatırlamakta zorlandığınız oluyor mu? Gün içinde telefon bildirimleri, mesajlar ve yapılacak işler arasında dikkatimizi toplamak bazen düşündüğümüzden daha zor olabiliyor. Üstelik yaş ilerledikçe hafızamızda bazı değişiklikler yaşanması da mümkün. Ancak uzmanlara göre günlük hayatımıza ekleyebileceğimiz küçük alışkanlıklar, bilgileri daha kolay hatırlamamıza yardımcı olabilir. The Guardian’a konuşan hafıza uzmanları, kitap okumaktan yeni beceriler öğrenmeye, uyku düzeninden pratik hatırlama yöntemlerine kadar çeşitli öneriler paylaştı. İşte hafızanızı daha etkili kullanmak için deneyebileceğiniz yöntemler…
Kaynak: The Guardian
Hafızanızı güçlendirmek için beyninizi yeni şeylerle meşgul edin
Hatırlamak istediklerinizi hikâyelere ve görüntülere dönüştürün
Bilgileri tek seferde ezberlemek yerine aralıklarla tekrar edin
Yeterince uyumak da hafıza için önemli
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