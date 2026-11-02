Unutkanlıktan Şikâyet Edenlere Uzman Tavsiyesi: Hafızanızı Destekleyebilecek Basit Alışkanlıklar

Günlük hayatımızda çoğu zaman aynı işleri yapıyor, aynı yolları kullanıyor ve benzer alışkanlıkları sürdürüyoruz. Ancak Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Barbara Sahakian’a göre beyni aktif tutmanın yollarından biri, daha önce denemediğimiz şeyleri öğrenmek. Yeni bir dil öğrenmek, satranç oynamak veya bir müzik aleti çalmaya başlamak, zihinsel olarak farklı becerilerimizi kullanmamızı sağlayabiliyor.

Üstelik bunun için karmaşık bir eğitim programına katılmak da gerekmiyor. İlginizi çeken bir kitabı okumak, yeni bilgiler öğrenmek ve okuduklarınız üzerine düşünmek de zihinsel faaliyetlerinizi artırabilir. Sahakian, kitap okumanın bilişsel işlevler ve ruh hâli üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğine değiniyor. Ancak bu tür alışkanlıkların demansı kesin olarak önlediğini söylemek mümkün değil.

Hafıza eğitmeni Sania Alam ise telefonlara ve dijital uygulamalara giderek daha fazla güvenmemizin bazı bilgileri kendimiz hatırlama alışkanlığımızı azaltabildiğini belirtiyor. Özellikle sürekli gelen bildirimler, dikkatin farklı konular arasında dağılmasına neden olabiliyor. Bir şey öğrenirken telefonu bir süre uzaklaştırmak ve yalnızca o işe odaklanmak, bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.