Ümit Erkol Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 10:06

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erkol, 2023 yılından CHP'de Ankara İl Başkanı olarak görev alıyordu. Erkol, 2025 yılında yapılan seçimde de İl Başkanı olarak seçilmişti.

Peki Ümit Erkol kimdir?

Reklam

Ümit Erkol Kimdir?

Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanıdır.

Ümit Erkol, Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup doktorluğa başladıktan sonra aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı unvanı aldı. Farklı illerde doktor olarak çalıştı. Ankara Tabip Odasında önce Yönetim Kurulu Üyeliği; daha sonra da Ankara Tabip Odası Başkanlığı görevlerini üstlendi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği görevinde bulundu.

Erkol, ürkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyeliği, Ankara Tedavi Merkezi Sorumluluğu, 5 şehir projesi sorumluluğu, TİHV Tedavi Raporu yayın koordinatörü olarak görev yaptı.

Ümit Erkol Siyasi Hayatı

Ümit Erkol, 2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı.

CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi sırasında, Genel Merkez ile farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerini buluşturdu. 

2023’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Başkanı olarak seçildi. İl Başkanı olduktan altı ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerini yönetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının rekor oyla kazanılmasını ve üç olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 16’ya çıkarılmasını sağlayan ekibin İl Başkanlığını yaptı.

2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

Ümit Erkol Neden Gözaltına Alındı?

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 9 Nisan tarihinde gözaltına alındı. Erkol'un İzmir Kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındığı biliniyor.

Reklam

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
