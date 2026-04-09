Ümit Erkol Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Ümit Erkol, 2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı.

CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi sırasında, Genel Merkez ile farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerini buluşturdu.

2023’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Başkanı olarak seçildi. İl Başkanı olduktan altı ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerini yönetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının rekor oyla kazanılmasını ve üç olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 16’ya çıkarılmasını sağlayan ekibin İl Başkanlığını yaptı.

2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.