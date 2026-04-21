Uçuş Görevlisinden Kritik Uyarı: Yaz Uçuşlarında Bu Koltuklardan Uzak Durun

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 10:40

Yaz tatili planları hız kazanırken, uzun uçuşlarda konforlu bir yolculuk yapmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ancak uzmanlara göre çoğu yolcunun gözden kaçırdığı küçük bir detay, tüm uçuş deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle koltuk seçimi, uçakta dinlenebilmenin anahtarı olarak öne çıkıyor.

İşte uçakta uzak durmanız gereken koltuklar...

Yaz tatili sezonu yaklaşırken uzun uçuş planları yapan yolcular için küçük bir detay, yolculuğun konforunu ciddi ölçüde etkileyebiliyor.

Uzun saatler süren uçuşlarda dinlenmek çoğu kişi için zor görünse de, uzmanlara göre doğru koltuk seçimi bu durumu tamamen değiştirebilir.

27 yıllık deneyime sahip uluslararası uçuş görevlisi Sherry Peters’a göre, uçakta uyumayı zorlaştıran en kritik faktörlerden biri koltuğun konumu. Peters, özellikle mutfak alanı (galley) ve tuvaletlere yakın koltukların dinlenmek isteyen yolcular için en problemli bölgeler olduğunu belirtiyor. Bu alanlarda sürekli bir hareketlilik yaşandığını, yolcu trafiğinin yoğun olduğunu ve kapı sesleri ile kabin ekibi faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguluyor. Bu da kesintisiz bir uyku ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor.

Daha konforlu bir uçuş deneyimi için bu bölgelerden mümkün olduğunca uzak koltukların tercih edilmesi öneriliyor.

Özellikle pencere kenarı koltuklar, uyku kalitesi açısından önemli avantajlar sunuyor. Pencere kenarında oturan yolcular, kabin ışığını daha kolay kontrol edebiliyor, başlarını yaslayarak daha stabil bir pozisyon yakalayabiliyor ve koridordaki hareketten minimum düzeyde etkileniyor.

Peters’a göre birçok yolcu, uçakta uykunun kendiliğinden geleceğini düşünüyor. Oysa ekonomi sınıfında bu durum çoğu zaman bilinçli bir çaba gerektiriyor. Gürültüyü ve ışığı azaltmak, vücudu dinlenme moduna geçirmek için kritik öneme sahip. Bu noktada göz maskesi, boyun yastığı ve gürültü engelleyici kulaklıklar gibi destekleyici ekipmanlar devreye giriyor.

Ayrıca uçuşun başında pencere perdesini kapatmak, dış uyaranları azaltarak beynin uykuya geçişini kolaylaştırabiliyor. Yeterli su tüketimi de vücudun daha rahat bir şekilde dinlenmesine katkı sağlıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
