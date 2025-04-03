Sıcak içecekler, özellikle de çay ve kahve, uçakta pek çok kişinin vazgeçilmezi. Ancak eski bir uçuş görevlisi olan Alex Quigley, bu içeceklerin hazırlandığı suyun, uçağın taşınabilir su tankından geldiğini ve bu tankların temizlik takviminin pek de düzenli olmadığını belirtiyor.

Hatta kalan kahvenin lavaboya değil, tuvalete döküldüğünü söyleyerek bu konudaki hijyen seviyesine dair kafalarda soru işareti bırakıyor. Yani bir fincan sıcaklık, bazen beklediğiniz kadar iç açıcı olmayabilir.