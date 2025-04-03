Uçuş Görevlisi Uçakta Sipariş Etmemeniz Gereken 5 Şeyi Paylaştı
Uçuş Görevlisi Uçakta Sipariş Etmemeniz Gereken 5 Şeyi Paylaştı
Havalimanı kuyruğu, güvenlik kontrolü, kalabalık bekleme salonları derken zaten sinir katsayımız oldukça yükseliyor. Üstüne bir de uçakta bağıran çocuk ve sarhoş yolcu eklenince olay tamamen çileye dönüşebiliyor. Bu hengamede 'En azından bir şeyler yiyeyim de rahatlayayım' demek mantıklı gelse de bazı yiyecek ve içecekler bu işin tuzu biberi olabiliyor. Çünkü uçuş görevlilerine göre uçakta ne yediğimiz ve içtiğimiz sadece bizi değil, uçağın tamamını etkileyen bir mesele. Evet, bazı yiyecekleri sipariş ettiğinizde içten içe göz deviriyor olabilirler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atıştırmalıkların kokusu tüm uçağı sararsa kimse rahat edemez üstelik bir de baharatlıysa...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bir kahve alırım…" demeden önce iki kez düşünün deriz.
Hem kendinizi hem diğer yolcuları rahatsız etmenin garantili yolu: Gaz yapan yiyecek ve içecekler
Etli yemekler, riskli bir kumar olabilir.
Uçakta alkol içmek mi? İki kez düşünün, belki üç.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın