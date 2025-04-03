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Uçuş Görevlisi Uçakta Sipariş Etmemeniz Gereken 5 Şeyi Paylaştı

Uçuş Görevlisi Uçakta Sipariş Etmemeniz Gereken 5 Şeyi Paylaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 11:18

Havalimanı kuyruğu, güvenlik kontrolü, kalabalık bekleme salonları derken zaten sinir katsayımız oldukça yükseliyor. Üstüne bir de uçakta bağıran çocuk ve sarhoş yolcu eklenince olay tamamen çileye dönüşebiliyor. Bu hengamede 'En azından bir şeyler yiyeyim de rahatlayayım' demek mantıklı gelse de bazı yiyecek ve içecekler bu işin tuzu biberi olabiliyor. Çünkü uçuş görevlilerine göre uçakta ne yediğimiz ve içtiğimiz sadece bizi değil, uçağın tamamını etkileyen bir mesele. Evet, bazı yiyecekleri sipariş ettiğinizde içten içe göz deviriyor olabilirler!

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Atıştırmalıkların kokusu tüm uçağı sararsa kimse rahat edemez üstelik bir de baharatlıysa...

Atıştırmalıkların kokusu tüm uçağı sararsa kimse rahat edemez üstelik bir de baharatlıysa...

Daracık bir metal tüpün içinde onlarca insanla birlikte, geri dönüştürülmüş havayı soluyarak seyahat etmek zaten yeterince zorken, bir de kokulu cips paketini açarsanız işler fena hale gelebilir. Özellikle mısır cipsleri bu konuda başı çekiyor. Uçuş görevlilerinden biri, özellikle barbekü aromalı olanların açıldığı anda 'uçakta bir şey mi yanıyor' hissi yarattığını söylüyor. Soğan, sarımsak ya da turşu aromalı atıştırmalıklar da bu kategoriye dahil. Kısacası ne kadar lezzetli olursa olsun, o paketi açmadan önce bir daha düşünün.

"Bir kahve alırım…" demeden önce iki kez düşünün deriz.

"Bir kahve alırım…" demeden önce iki kez düşünün deriz.

Sıcak içecekler, özellikle de çay ve kahve, uçakta pek çok kişinin vazgeçilmezi. Ancak eski bir uçuş görevlisi olan Alex Quigley, bu içeceklerin hazırlandığı suyun, uçağın taşınabilir su tankından geldiğini ve bu tankların temizlik takviminin pek de düzenli olmadığını belirtiyor. 

Hatta kalan kahvenin lavaboya değil, tuvalete döküldüğünü söyleyerek bu konudaki hijyen seviyesine dair kafalarda soru işareti bırakıyor. Yani bir fincan sıcaklık, bazen beklediğiniz kadar iç açıcı olmayabilir.

Hem kendinizi hem diğer yolcuları rahatsız etmenin garantili yolu: Gaz yapan yiyecek ve içecekler

Hem kendinizi hem diğer yolcuları rahatsız etmenin garantili yolu: Gaz yapan yiyecek ve içecekler

Baklagiller, sodalar, yeşil sebzeler ve süt ürünleri gibi gaz yapan yiyecekler uçakta ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uçak içi hava sürekli dolaştığı için, ortaya çıkan kokular kolayca yok olmuyor ve herkesin soluduğu havaya karışıyor. 

Ayrıca bu tür yiyecekler, basınçlı kabin ortamında sizi şişkin ve huzursuz hissettirebilir. Yani sırf lezzetli diye değil, biraz da nezaket için uzak durmakta fayda var.

Etli yemekler, riskli bir kumar olabilir.

Etli yemekler, riskli bir kumar olabilir.

Uçakta servis edilen etli yemekler her zaman güvenli olmayabilir. Alex’e göre bu tarz yemekler, uçuş öncesi yaşanabilecek gecikmeler veya teknik arızalar nedeniyle uygun şartlarda muhafaza edilmemiş olabilir. Bu da potansiyel bir gıda zehirlenmesi riskini beraberinde getiriyor. Seyahatinizi tuvalette geçirmek istemiyorsanız, daha risksiz bir seçeneğe yönelmeniz akıllıca olabilir.

Uçakta alkol içmek mi? İki kez düşünün, belki üç.

Uçakta alkol içmek mi? İki kez düşünün, belki üç.

Yüksek irtifada alkol almak, vücut üzerindeki etkilerini katlayarak gösterebilir. Bu durum hem sizin için hem de çevrenizdekiler için tatsız anlara sebep olabilir. Özellikle Bloody Mary gibi tuzlu içkiler vücudu susuz bırakabiliyor. Uçuş görevlileri ise bu konuda oldukça net: 'Alkol yerine su için.' En azından yolculuk boyunca daha iyi hissedeceğiniz kesin.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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