Türkiye SEPA’ya Katılmak İçin Avrupa Ödemeler Konseyi'ne Başvurdu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Tek Euro Ödeme Alanı’na (SEPA) katılmak için başvuru yaptıklarını açıkladı. Türkiye’nin, Avrupa Birliği'nin euro cinsinden banka transferlerini basitleştirmek amacıyla başlattığı bir ödeme sistemi olan SEPA’ya katılması hâlinde sınır ötesi ödemeler daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli yapılabilecek.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na katıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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