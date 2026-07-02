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Ekonomi
Türkiye SEPA’ya Katılmak İçin Avrupa Ödemeler Konseyi'ne Başvurdu

Türkiye SEPA’ya Katılmak İçin Avrupa Ödemeler Konseyi'ne Başvurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 18:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Tek Euro Ödeme Alanı’na (SEPA) katılmak için başvuru yaptıklarını açıkladı. Türkiye’nin, Avrupa Birliği'nin euro cinsinden banka transferlerini basitleştirmek amacıyla başlattığı bir ödeme sistemi olan SEPA’ya katılması hâlinde sınır ötesi ödemeler daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli yapılabilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrasında Avrupa Komisyonu üyesi Valdis Dombrovskis ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Şimşek, SEPA’ya katılmak için niyet mektubu sunduklarını açıkladı.

Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA), Avrupa Birliği'nin euro cinsinden banka transferlerini basitleştirmek amacıyla başlattığı bir ödeme entegrasyonudur.

'Türkiye, Tek Euro Ödeme Alanı'na, yani SEPA’ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti.' diyen Bakan Mehmet Şimşek, SEPA üyeliğinin sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hâle getireceğini belirtti.

Bakan Şimşek ayrıca, otomotiv dâhil olmak üzere bazı endüstriyel alanlarda AB dışında üretilen malların rekabet gücünü azaltacak olan yasa tasarısına da değinerek, otomotiv sektöründeki belirsizliğin giderilmesini istedi.

Şimşek, 'Bugün ayrıca sanayi hızlandırma yasası teklifini de değerlendirme fırsatını bulduk. Son taslakta Türkiye'de üretilen ürünlerin birlik menşeli ürünlerle eş değer kabul edilmesi memnuniyet verici. Bununla birlikte, özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade ettik.' diyerek Türkiye ile AB'nin ticaret yapan iki taraf değil, aynı tedarik zincirinin parçası olduğunu vurguladı.

Şimşek ayrıca, Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yaparak AB şirketlerine mütekabiliyet esasına dayalı eşit muamele sağlanacağını belirtti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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