Türkiye SEPA’ya Katılmak İçin Avrupa Ödemeler Konseyi'ne Başvurdu

Toplantı sonrasında Avrupa Komisyonu üyesi Valdis Dombrovskis ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Şimşek, SEPA’ya katılmak için niyet mektubu sunduklarını açıkladı.

Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA), Avrupa Birliği'nin euro cinsinden banka transferlerini basitleştirmek amacıyla başlattığı bir ödeme entegrasyonudur.

'Türkiye, Tek Euro Ödeme Alanı'na, yani SEPA’ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti.' diyen Bakan Mehmet Şimşek, SEPA üyeliğinin sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hâle getireceğini belirtti.

Bakan Şimşek ayrıca, otomotiv dâhil olmak üzere bazı endüstriyel alanlarda AB dışında üretilen malların rekabet gücünü azaltacak olan yasa tasarısına da değinerek, otomotiv sektöründeki belirsizliğin giderilmesini istedi.

Şimşek, 'Bugün ayrıca sanayi hızlandırma yasası teklifini de değerlendirme fırsatını bulduk. Son taslakta Türkiye'de üretilen ürünlerin birlik menşeli ürünlerle eş değer kabul edilmesi memnuniyet verici. Bununla birlikte, özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade ettik.' diyerek Türkiye ile AB'nin ticaret yapan iki taraf değil, aynı tedarik zincirinin parçası olduğunu vurguladı.

Şimşek ayrıca, Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yaparak AB şirketlerine mütekabiliyet esasına dayalı eşit muamele sağlanacağını belirtti.