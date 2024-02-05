Türkiye'de Gıda Enflasyonu Yemek Maliyetini de Uçurdu: 1 Tabak Yemek Fiyatı Nasıl Değişti?
Türkiye'de Gıda Enflasyonu Yemek Maliyetini de Uçurdu: 1 Tabak Yemek Fiyatı Nasıl Değişti?
Türkiye'de gıda fiyatlarında artış enflasyonda da etkisini göstermeye devam ediyor. Bir tabak yemeğin maliyeti yıllar içinde nasıl değişti?
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Dünyada düşüşe geçen gıda enflasyonu Türkiye'de Ocak 2024 TÜFE verilerinde de yüzde 69 oranında yükseldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerin bulunduğu ana harcama kaleminin TÜFE içinde ağırlığı yüzde 24,98 olurken, son 4 yılda bu kalemdeki artış yüzde 433 oranında oldu.
Ama önce Doç Dr. Caner Özdurak'ın Menemen Endeksini inceleyelim.
Türkiye’de 2013-2018 yılları arasında 2 kat artış gösteren gıda fiyat endeksi, 2018 sonrasındaki 5 yılda 7 kat artış gösterdi.
Beğendili Kebap 2021 40,27 TL
Beğendili Kebap 2022 61,5 TL
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Beğendili Kebap 2023 82,6 TL
Beğendili Kebap 2024 256,65 TL. 4 yıllık değişim yüzde 537,3 oranında oldu.
Tavuk Güveci 2021 34,4 TL
Tavuk Güveci 2022 62,96 TL
Tavuk Güveci 2023 80,2 TL
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Tavuk Güveci 2024 206,06 TL. 4 yıllık değişim yüzde 499 oranında oldu.
İzmir Köfte 2021 34,3 TL
İzmir Köfte 2022 54,96 TL
İzmir Köfte 2023 67,4 TL
İzmir Köfte 2024 213,29 TL. 4 yıllık değişim yüzde 521,8 oranında oldu.
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Hamsili Pilav 2021 55,1 TL
Hamsili Pilav 2022 69,95 TL
Hamsili Pilav 2023 158,8 TL
Hamsili Pilav 2024 324,33 TL. 4 yıllık değişim yüzde 488,4 oranında oldu.
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