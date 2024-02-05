Türkiye'de Gıda Enflasyonu Yemek Maliyetini de Uçurdu: 1 Tabak Yemek Fiyatı Nasıl Değişti?

Ocak ayı menemen enflasyonu çarliston biberdeki %13, domatesteki %11’lik, yumurtadaki %17 ve soğandaki %10’luk artışın da etkisiyle aylık %14,37 yıllık %67,76 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamada %55,92 olurken, endeks Ocak 2019'da yüzde 21,27, Ocak 2020'de yüzde 17,90 ve Ocak 2022'de yüzde 15,04 olmuştu.

Özdurak, 'Uzun zamandır endeks ve döviz kuru arasındaki kırılmış korelasyon haziran ve temmuz ayında etkisini hissettirirken faiz artışları, KKM’den çıkışların başlaması ile Kasım ayında kur etkisi daha hissedilir oldu ve ekim ayında %3,19 artan dolar-TL döviz kuru Haziran-Aralık arasında aylık ortalama %5.57, kümülatif olarak ise %30 arttı' dedi.