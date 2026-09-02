article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Türkiye-Almanya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye-Almanya Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye-Almanya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye-Almanya Maçı Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 13:31 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 14:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final bileti için Almanya karşısına çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, Almanya da Belçika'yı 3-2 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu.

Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yarı final maçı ne zaman, rakibimiz kim olacak? 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?

Filenin Sultanları Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?

Türkiye-Almanya voleybol maçı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek iki takım, yarı final bileti için mücadele edecek.

Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Almanya ise Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye - Almanya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi programına göre Almanya-Türkiye çeyrek final karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. 

Çeyrek final etabının ilk maçı ise aynı gün Hollanda ile Polonya arasında ve saat 16.00'da gerçekleşecek.

Türkiye - Almanya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - Almanya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - Almanya çeyrek final karşılaşmasının Türkiye'deki resmi yayıncı kanalı henüz netlik kazanmadı. Karşılaşmanın TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. 

Maçın hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin resmi yayın bilgisi haberimizde yer alacak! 

Türkiye - Almanya Maçı Nerede Oynanacak?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasının adresi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu olacak.

Türkiye Almanya'yı Yenerse Yarı Finalde Kiminle Karşılaşacak?

Türkiye Almanya'yı Yenerse Yarı Finalde Kiminle Karşılaşacak?

Filenin Sultanları, Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmesi halinde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası Kadrosu

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 14 kişilik kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı. Ebrar Karakurt'un yer almadığı kadroda şu isimler bulunuyor: 

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

  • Pasör çaprazı: Melissa Vargas

  • Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

  • Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık

  • Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Ebrar Karakurt Niye Yok? Niye Oynamıyor?

Ebrar Karakurt Niye Yok? Niye Oynamıyor?

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almıyor. Bunun nedeni performans veya teknik tercih değil, yaşadığı sakatlık ve devam eden tedavi süreci. 

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Karakurt'un kampın başlangıcında yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildi. İstirahat ve fizyoterapi sürecinin ardından yapılan kontrollerde iyileşme görülse de oyuncunun güvenli şekilde sahaya dönüş süreci henüz tamamlanmadığı için Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmamasına karar verildi. Bu karar, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucunda alındı.

Dolayısıyla Ebrar Karakurt'un Almanya maçında forma giymesi beklenmiyor. 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın