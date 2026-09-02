Türkiye-Almanya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye-Almanya Maçı Hangi Kanalda?
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Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final bileti için Almanya karşısına çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, Almanya da Belçika'yı 3-2 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu.
Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yarı final maçı ne zaman, rakibimiz kim olacak?
İşte detaylar.
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Filenin Sultanları Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?
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Türkiye - Almanya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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