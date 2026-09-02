Türkiye-Almanya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye-Almanya Maçı Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almıyor. Bunun nedeni performans veya teknik tercih değil, yaşadığı sakatlık ve devam eden tedavi süreci.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Karakurt'un kampın başlangıcında yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildi. İstirahat ve fizyoterapi sürecinin ardından yapılan kontrollerde iyileşme görülse de oyuncunun güvenli şekilde sahaya dönüş süreci henüz tamamlanmadığı için Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmamasına karar verildi. Bu karar, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucunda alındı.

Dolayısıyla Ebrar Karakurt'un Almanya maçında forma giymesi beklenmiyor.