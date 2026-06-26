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Türkan Şoray'dan Vefat Eden Kadir İnanır'a Duygulandıran Veda Paylaşımı

Türkan Şoray'dan Vefat Eden Kadir İnanır'a Duygulandıran Veda Paylaşımı

Türkan Şoray Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 23:50
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncuyla yıllarca aynı filmlerde kamera karşısına geçen, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm ve Dila Hanım gibi yapımlarda partner olan Türkan Şoray da acısını duygusal sözlerle dile getirdi. Şoray, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, 'Al yazmalı'nın kalbinde hep var olacaksın' ifadelerini kullandı.

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Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kadir İnanır'ın vefat haberini alınca fenalaşan Türkan Şoray, İnanır'a veda paylaşımı yaptı.

Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kadir İnanır'ın vefat haberini alınca fenalaşan Türkan Şoray, İnanır'a veda paylaşımı yaptı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yıllarca aynı kareyi paylaşan Türkan Şoray, hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Dila Hanım gibi hafızalara kazınan yapımlarda birlikte rol alan Şoray, son olarak üç yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali'nde bir araya geldiği usta oyuncuya veda etti.

İşte Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'a veda paylaşımı:

İşte Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'a veda paylaşımı:

Sevgili Kadir;

Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim…

Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam…

Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde…

Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek.

Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Al yazmalı’nın kalbinde…❤️

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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