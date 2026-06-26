Türkan Şoray'dan Vefat Eden Kadir İnanır'a Duygulandıran Veda Paylaşımı
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncuyla yıllarca aynı filmlerde kamera karşısına geçen, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm ve Dila Hanım gibi yapımlarda partner olan Türkan Şoray da acısını duygusal sözlerle dile getirdi. Şoray, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, 'Al yazmalı'nın kalbinde hep var olacaksın' ifadelerini kullandı.
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Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kadir İnanır'ın vefat haberini alınca fenalaşan Türkan Şoray, İnanır'a veda paylaşımı yaptı.
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İşte Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'a veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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