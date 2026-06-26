Kadir İnanır'ın Vefat Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı!
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, acı haberi alan Türkan Şoray'ın fenalaştığı öğrenildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Türkiye, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberiyle yasa boğuldu.
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Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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