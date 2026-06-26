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Kadir İnanır'ın Vefat Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı!

Kadir İnanır'ın Vefat Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı!

Türkan Şoray Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 22:33
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, acı haberi alan Türkan Şoray'ın fenalaştığı öğrenildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Türkiye, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberiyle yasa boğuldu.

Türkiye, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberiyle yasa boğuldu.

77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun ölümü, sanat camiasını derinden sarstı.

Kadir İnanır'ın yıllarca aynı projelerde yer aldığı ve sinema tarihinin en unutulmaz partnerlerinden biri olarak görülen Türkan Şoray da acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı.

Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray fenalaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla Kadir İnanır'ın vefatını öğrenen Türkan Şoray fenalaştı ve yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle telefon görüşmesini sürdüremedi.

İkilinin son buluşması ise 3 yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yılı etkinliklerinde gerçekleşmişti. El ele sahneye çıkan Türkan Şoray ve Kadir İnanır, o gece salondakilere duygu dolu anlar yaşatmış ve uzun süre alkışlanmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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