article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Türk Senaristlerin Hikayeleri Fransa'ya Gidiyor: Series Mania Forum İçin Başvuru Şartları Belli Oldu!

Türk Senaristlerin Hikayeleri Fransa'ya Gidiyor: Series Mania Forum İçin Başvuru Şartları Belli Oldu!

dizi
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
15.10.2026 - 11:37 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 11:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mini dizi projesi olan senaristler için heyecan verici bir kapı aralandı. Serial Bridges Istanbul programının başvuruları başladı ve seçilecek 6 proje, İstanbul'daki atölyenin ardından Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum'da uluslararası yatırımcı, yayıncı ve yapımcıların karşısına çıkacak. Peki kimler başvurabilir, dosyada neler olmalı, son tarih ne zaman?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Series Mania, Avrupa'nın en büyük dizi etkinliği olarak her yıl Fransa'nın Lille kentinde düzenleniyor.

Series Mania, Avrupa'nın en büyük dizi etkinliği olarak her yıl Fransa'nın Lille kentinde düzenleniyor.

Dizi dünyasının nabzı her yıl Lille'de atıyor. Series Mania, bünyesindeki enstitünün yanı sıra sektör profesyonellerini buluşturan Series Mania Forum'a da ev sahipliği yapıyor; forum üç gün boyunca proje sunumlarına, iş görüşmelerine ve konferanslara sahne oluyor.

Programın adı da bu ağdan geliyor. Serial Bridges, Series Mania Institute'un farklı bölgelerde düzenlediği yoğun bir dizi geliştirme atölyesi. İstanbul ayağının 2025'teki ikinci edisyonunda 4 ülkeden 8 proje yarışmış, kazanan The Tulip Era, Series Mania Forum'a katılım hakkı elde etmişti.

Türkiye'nin forumdaki varlığı da yeni değil. 2026'daki Series Mania Forum'da kurulan Turkish Pavilion, Türk dizi sektörünün temsilcilerini ağırlamıştı.

Serial Bridges Istanbul'a Türkiye'de yaşayan senaristler 4-8 bölümlük mini dizi projeleriyle başvurabilecek.

Serial Bridges Istanbul'a Türkiye'de yaşayan senaristler 4-8 bölümlük mini dizi projeleriyle başvurabilecek.

Programın tam adı Serial Bridges Istanbul: Uluslararası Dizi Market Hazırlık Programı. Amaç, Türkiye'de geliştirilen mini dizi projelerini uluslararası ortak yapım ve yatırım fırsatlarına hazırlamak, Türk senaristlerle yapımcıları da dünya dizi sektörünün profesyonelleriyle buluşturmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığındaki programı m2 Film Lab ve TESİYAP yürütüyor.

Kapı, Türkiye'de yaşayan senaristlere açık. Başvuru tek başına da yapılabiliyor, senarist ekibi olarak da. Aranan proje ise belli: dijital platformlara ve uluslararası pazara yönelik, tek sezonluk, 4 ila 8 bölümden oluşan ve her bölümü 25-60 dakika arasında süren bir mini dizi.

Deneyim şartı da var. Senaristin, projenin yapımcısı varsa onun da daha önce en az bir profesyonel dizi, televizyon ya da sinema filminde görev almış olması gerekiyor. Senarist olarak henüz profesyonel bir eseri olmayan yazarlar için de bir yol bırakılmış: bandrollü bir kitap ya da sahnelenmiş bir tiyatro eseriyle başvurmak mümkün.

İngilizce kısmı es geçilmemeli. Uluslararası süreç İngilizce yürütülecek; bu yüzden en fazla iki kişiden oluşabilecek ekiplerde en az bir kişinin ileri düzeyde İngilizce bilmesi zorunlu. Yapımcısı olan projelerde yapımcılar da program etkinliklerine katılabilecek.

Son başvuru 7 Aralık, seçilen 6 proje 25-29 Ocak'ta İstanbul'da atölyeye katılacak.

Son başvuru 7 Aralık, seçilen 6 proje 25-29 Ocak'ta İstanbul'da atölyeye katılacak.

Başvuru dosyası da İngilizce hazırlanacak. Dosyada en fazla 5 sayfalık ön proje dosyası (pre-bible), logline, sezon sinopsisi, karakter tanıtımları, hikaye arkları, yaratıcı görüş ve ekip özgeçmişleri yer alacak; bunlara pilot bölüm senaryosu ile tüm bölümlerin kısa özetleri de eklenecek. Başvuruyu projenin senaristi, 7 Aralık'a kadar m2 Film Lab üzerinden yapacak.

Ardından heyecanlı bekleyiş başlıyor. Seçici Kurul 11 Ocak 2027'de toplanacak, programa seçilen 6 proje ise 12 Ocak 2027'de ilan edilecek.

Seçilen projelerin senaristleri ve varsa yapımcıları, 25-29 Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek atölyede projelerini uluslararası mentorlarla geliştirecek. Masada hikaye geliştirme, İngilizce anlatım, hikayelerin farklı kültürlere aktarılabilirliği, görsel sunum materyalleri ve proje sunumuna hazırlık var. Son gün ise yerli sektöre ayrıldı: projeler, Sinema Genel Müdürlüğünün davetiyle Türkiye'deki dizi sektörü profesyonellerine sunulacak. Senaristlerin yerli yapımcılarla tanışması ve olası iş birlikleri kurması da teşvik edilecek.

Seçilen 6 proje 23-25 Mart 2027'de Fransa'daki Series Mania Forum'da yatırımcılarla buluşacak.

Seçilen 6 proje 23-25 Mart 2027'de Fransa'daki Series Mania Forum'da yatırımcılarla buluşacak.

İstanbul'daki hazırlığın ardından asıl büyük sahne geliyor. 6 proje, 23-25 Mart 2027'de Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum 2027'ye taşınacak. Ekipler, forum kapsamındaki özel Türkiye oturumunda projelerini uluslararası dizi sektörü profesyonellerine anlatacak.

Senaristler ve varsa yapımcılar burada yabancı yatırımcı, yayıncı ve ortak yapımcılarla bir araya gelecek. Bu görüşmelerde projeleri için uluslararası iş birliği ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirebilecekler.

Foruma kimlerin gideceği de belli. Program kapsamında her proje ekibinden en fazla iki kişinin katılımı sağlanacak; yapımcısı bulunmayan projelerde ise senarist ekibinden bir temsilci foruma katılabilecek.

Programın hedefi, Türkiye'de üretilen özgün hikayelerin uluslararası dolaşımını güçlendirmek ve Türk senaristlerle yapımcıları dünyanın önde gelen dizi profesyonelleriyle buluşturmak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın