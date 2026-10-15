Türk Senaristlerin Hikayeleri Fransa'ya Gidiyor: Series Mania Forum İçin Başvuru Şartları Belli Oldu!

Programın tam adı Serial Bridges Istanbul: Uluslararası Dizi Market Hazırlık Programı. Amaç, Türkiye'de geliştirilen mini dizi projelerini uluslararası ortak yapım ve yatırım fırsatlarına hazırlamak, Türk senaristlerle yapımcıları da dünya dizi sektörünün profesyonelleriyle buluşturmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığındaki programı m2 Film Lab ve TESİYAP yürütüyor.

Kapı, Türkiye'de yaşayan senaristlere açık. Başvuru tek başına da yapılabiliyor, senarist ekibi olarak da. Aranan proje ise belli: dijital platformlara ve uluslararası pazara yönelik, tek sezonluk, 4 ila 8 bölümden oluşan ve her bölümü 25-60 dakika arasında süren bir mini dizi.

Deneyim şartı da var. Senaristin, projenin yapımcısı varsa onun da daha önce en az bir profesyonel dizi, televizyon ya da sinema filminde görev almış olması gerekiyor. Senarist olarak henüz profesyonel bir eseri olmayan yazarlar için de bir yol bırakılmış: bandrollü bir kitap ya da sahnelenmiş bir tiyatro eseriyle başvurmak mümkün.

İngilizce kısmı es geçilmemeli. Uluslararası süreç İngilizce yürütülecek; bu yüzden en fazla iki kişiden oluşabilecek ekiplerde en az bir kişinin ileri düzeyde İngilizce bilmesi zorunlu. Yapımcısı olan projelerde yapımcılar da program etkinliklerine katılabilecek.