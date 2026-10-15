Türk Senaristlerin Hikayeleri Fransa'ya Gidiyor: Series Mania Forum İçin Başvuru Şartları Belli Oldu!
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Mini dizi projesi olan senaristler için heyecan verici bir kapı aralandı. Serial Bridges Istanbul programının başvuruları başladı ve seçilecek 6 proje, İstanbul'daki atölyenin ardından Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum'da uluslararası yatırımcı, yayıncı ve yapımcıların karşısına çıkacak. Peki kimler başvurabilir, dosyada neler olmalı, son tarih ne zaman?
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Series Mania, Avrupa'nın en büyük dizi etkinliği olarak her yıl Fransa'nın Lille kentinde düzenleniyor.
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Serial Bridges Istanbul'a Türkiye'de yaşayan senaristler 4-8 bölümlük mini dizi projeleriyle başvurabilecek.
Son başvuru 7 Aralık, seçilen 6 proje 25-29 Ocak'ta İstanbul'da atölyeye katılacak.
Seçilen 6 proje 23-25 Mart 2027'de Fransa'daki Series Mania Forum'da yatırımcılarla buluşacak.
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