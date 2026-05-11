Türk Kahvesi Yakmak Böcekleri Kovmak İçin Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Böceklerin, özellikle de sivrisinek ve karasineklerin koku alma duyuları oldukça gelişmiştir. Onları bize çeken şey vücut ısımız, ter kokumuz ve salgıladığımız karbondioksittir. Türk kahvesi yakıldığında ise ortaya keskin, tütsü benzeri ve güçlü bir aroma çıkar.

Koku Perdesi: Kahve dumanı, böceklerin sizi bulmasını sağlayan diğer kokuları maskeler.

Doğal İritasyon: Birçok uçan haşere, yanık kokusunu içgüdüsel olarak 'yangın' veya 'tehlike' olarak algılar.

Kafein ve Diterpenler: Kahve çekirdeklerinin içeriğinde bulunan kafein ve diterpenler gibi bileşikler, böcekler için toksik özellikler taşıyabilir. Duman yoluyla bu bileşiklerin havaya karışması, böceklerin o bölgeden uzaklaşmasına neden olur.

Yani, yukarıda saydığımız bütün nedenlerden dolayı cevabımız kesin: Evet, Türk kahvesi yakmak böcekleri uzaklaştırır.

Peki bu yöntem nasıl uygulanır?

Bu yöntemi etkili kılmak için kahvenin alev alması değil, yavaş yavaş tütmesi (tütsülenmesi) gerekir.