Türk Kahvesi Yakmak Böcekleri Kovmak İçin Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 18:23

Türk kahvesi yakmak, özellikle yaz aylarında balkon sefalarını bölen sinek ve arılar için halk arasında sıkça başvurulan, doğal ve oldukça popüler bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin neden işe yaradığı, nasıl uygulanması gerektiği ve gerçekten iddia edildiği kadar mucizevi olup olmadığı konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak gerekir.

Peki Türk kahvesi yakmak gerçekten böcekleri uzaklaştırıyor mu?

Türk Kahvesi Yakmak Böcekleri Uzaklaştırır mı?

Böceklerin, özellikle de sivrisinek ve karasineklerin koku alma duyuları oldukça gelişmiştir. Onları bize çeken şey vücut ısımız, ter kokumuz ve salgıladığımız karbondioksittir. Türk kahvesi yakıldığında ise ortaya keskin, tütsü benzeri ve güçlü bir aroma çıkar.

  • Koku Perdesi: Kahve dumanı, böceklerin sizi bulmasını sağlayan diğer kokuları maskeler.

  • Doğal İritasyon: Birçok uçan haşere, yanık kokusunu içgüdüsel olarak 'yangın' veya 'tehlike' olarak algılar.

  • Kafein ve Diterpenler: Kahve çekirdeklerinin içeriğinde bulunan kafein ve diterpenler gibi bileşikler, böcekler için toksik özellikler taşıyabilir. Duman yoluyla bu bileşiklerin havaya karışması, böceklerin o bölgeden uzaklaşmasına neden olur.

Yani, yukarıda saydığımız bütün nedenlerden dolayı cevabımız kesin: Evet, Türk kahvesi yakmak böcekleri uzaklaştırır.

Peki bu yöntem nasıl uygulanır?

Bu yöntemi etkili kılmak için kahvenin alev alması değil, yavaş yavaş tütmesi (tütsülenmesi) gerekir.

  • Hazırlık: Tamamen kuru, kullanılmamış veya iyice kurutulmuş kullanılmış Türk kahvesi telvesi edinin. (Taze kahve çok daha etkili bir koku verir).

  • Kap Seçimi: Isıya dayanıklı, seramik bir kase veya bir parça alüminyum folyoyu çukurlaştırarak kullanın.

  • Yakma İşlemi: Kahveyi bir tepe oluşturacak şekilde kaba koyun. Bir çakmak veya kibrit yardımıyla tepenin ucundan yakmaya başlayın. Kahve bir süre sonra közlenerek duman çıkarmaya başlayacaktır.

  • Konumlandırma: Dumanın rüzgarla birlikte bulunduğunuz alana doğru yayılacağı bir noktaya yerleştirin.

Aman dikkat, dezavantajlarından da bahsetmezsek olmaz!

Her doğal yöntemde olduğu gibi, kahve yakmanın da bazı avantajları ve dezavantajları vardır.Öncelikle:

  • Doğaldır: Kimyasal içeren sivrisinek tabletleri veya spreyleri gibi solunum yollarını ağır kimyasallarla yormaz.

  • Ekonomiktir: Evde bulunan, hatta son kullanma tarihi geçmiş kahveleri değerlendirmek için harika bir yoldur.

  • Hoş Koku: Kimyasal böcek ilaçlarının aksine, yanan kahvenin kokusu çoğu insan için rahatsız edici değil, aksine otantik bir tütsü havasındadır.

Dezavantajlar

  • Kısa Süreli Etki: Duman kesildiği anda böcekler geri gelebilir.

  • Rüzgar Hassasiyeti: Çok rüzgarlı havalarda duman dağılacağı için etkisi minimuma iner.

  • Leke ve Risk: Yanlış kap kullanımı yangın riskine veya zeminde leke oluşmasına neden olabilir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
