Tuğba Özay Sosyal Medya Detoksunu Aşırı İddialı ve Bol Leoparlı Bir Kareyle Bozdu!
Tuğba Özay Sosyal Medya Detoksunu Aşırı İddialı ve Bol Leoparlı Bir Kareyle Bozdu!
Yaptığı açıklamalarla sıkça gündemde kendine yer bulan Tuğba Özay bir süredir sosyal medyadan uzaktı. Sosyal medya detoksunu iddialı bir mayo ve topuklu leopar çizmeleriyle bozan Özay görenleri ufaktan afallattı!
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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı pek çok kişi tanıyordur. Kendisinin gündeme dair açıklamalarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattığı çok oluyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da ön planda olan Tuğba Özay bir süredir ortalarda görünmüyordu fark ettiyseniz.
Bir dönem sahne performanları ve giydikleriyle de manşetlerdeki yerini alan eski manken yaptığı yeni paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
Yaklaşık bir aydır kendi isteğiyle sosyal medya detoksu yaptığını açıklayan Özay neden böyle bir karar aldığını da şöyle açıkladı:
"O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz .. "
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Ara verdiği Instagram'a ses getiren bir dönüş yapan Tuğba Özay'ın leopar çizmeleri ve pek çok kişi tarafından fazla cesur bulunan mayolu karesine de yorum yağdı.
Tabii bu kareye gelen yorumlar da aldı başını gitti... Gelin birkaçını beraber okuyalım...
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