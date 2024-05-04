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Tuğba Özay Sosyal Medya Detoksunu Aşırı İddialı ve Bol Leoparlı Bir Kareyle Bozdu!

Tuğba Özay Sosyal Medya Detoksunu Aşırı İddialı ve Bol Leoparlı Bir Kareyle Bozdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.05.2024 - 17:41

Yaptığı açıklamalarla sıkça gündemde kendine yer bulan Tuğba Özay bir süredir sosyal medyadan uzaktı. Sosyal medya detoksunu iddialı bir mayo ve topuklu leopar çizmeleriyle bozan Özay görenleri ufaktan afallattı!

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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı pek çok kişi tanıyordur. Kendisinin gündeme dair açıklamalarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattığı çok oluyor.

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı pek çok kişi tanıyordur. Kendisinin gündeme dair açıklamalarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattığı çok oluyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da ön planda olan Tuğba Özay bir süredir ortalarda görünmüyordu fark ettiyseniz.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da ön planda olan Tuğba Özay bir süredir ortalarda görünmüyordu fark ettiyseniz.

Bir dönem sahne performanları ve giydikleriyle de manşetlerdeki yerini alan eski manken yaptığı yeni paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Bir dönem sahne performanları ve giydikleriyle de manşetlerdeki yerini alan eski manken yaptığı yeni paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Yaklaşık bir aydır kendi isteğiyle sosyal medya detoksu yaptığını açıklayan Özay neden böyle bir karar aldığını da şöyle açıkladı:

Yaklaşık bir aydır kendi isteğiyle sosyal medya detoksu yaptığını açıklayan Özay neden böyle bir karar aldığını da şöyle açıkladı:

'Eveeettt uzun zaman oldu sosyal medyada yoktum … Bu benim tercihim kendi isteğimdi .. Bazen susmak gerekir bazen gitmek bazen dinlenmek bazen gözlemlemek … Açıkçası çok da iyi geldi bu sosyal medya detoksu … aslında farkında olmadan çok fazla içine sürükleniyoruz bazı şeylerin .. bazen ruhumuz yoruluyor , kirleniyoruz … '

"O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz .. "

"O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz .. "

'bundan böyle ne sıklıkta sosyal medyayı kullanırım şimdilik bilmiyorum ama sizlerden binlerce mesaj gelmiş ki cevap vermem mümkün değil .. yalnızca şunu bilmenizi isterim elbette ki merakınıza , sevginize , ilginize mutlu oldum … belki de eskisi gibi uzun cümleler kurmak istemiyorumdur belki de birilerinin onaylaması ihtiyacı garip geliyordur belki haksızlıklara tahammül edemiyorumdur bilemiyorum ama detoksun ruhuma iyi geldiği kesin … arada denemenizi önerebilirim …

Peki bu zaman zarfında ne yaptım .. inanın çok şey … güzellikler sevenlerimi bekliyor .. En heyecan veren iki projem var ki birisi babacığıma ithafen yazmış olduğum ARAFTAYIM adlı şarkım … çıkış tarihi umuyorum BABALAR GÜNÜ olacak … ayrıca tüm kliplerimde olduğu gibi bu klibimin de hikayesini tasarladım … ve yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğim babacığımın şiirlerinden 11 adet şiiri yapay zeka ile babacığıma okuttuk .. o da önümüzdeki günlerde sizlerin beğenisine sunulacak .. Ve ayrıca 28 Haziranda vizyona girecek olan LE HAYDE MASKE adlı sinema filmimiz izleyiciyi bolca güldürecek .. Ve çok yakında Tubistler Ailemle geleneksel piknik etkinliğimiz olacak .. Veeee sevgili @busetirman ile yine muhteşem çekimlere imza atacağız .. hepsi sırayla ve çok yakında …

Sizleri seven Nihal Tuğba ÖZAY 💫'

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Ara verdiği Instagram'a ses getiren bir dönüş yapan Tuğba Özay'ın leopar çizmeleri ve pek çok kişi tarafından fazla cesur bulunan mayolu karesine de yorum yağdı.

Ara verdiği Instagram'a ses getiren bir dönüş yapan Tuğba Özay'ın leopar çizmeleri ve pek çok kişi tarafından fazla cesur bulunan mayolu karesine de yorum yağdı.

Tabii bu kareye gelen yorumlar da aldı başını gitti... Gelin birkaçını beraber okuyalım...

Tabii bu kareye gelen yorumlar da aldı başını gitti... Gelin birkaçını beraber okuyalım...
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