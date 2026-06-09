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TRT Dizisi Final Bölümüyle Zirveyi Göremedi, TV Programı Birinci Oldu! 8 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları

TRT Dizisi Final Bölümüyle Zirveyi Göremedi, TV Programı Birinci Oldu! 8 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2026 - 15:37
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8 Haziran reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir'in sezon finalini yapmasının ardından ekrana yeni bölümüyle gelen tek dizi Cennetin Çocukları oldu. Sezon içinde başrolleri değişen dizi 8 Haziran'da final bölümüyle ekrana gelmesine rağmen reyting zirvesinde yer alamadı. Birinciliği TV programlarına kaptırdı.

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Cennetin Çocukları dün akşam yayınlanan bölümüyle final yaptı.

Cennetin Çocukları dün akşam yayınlanan bölümüyle final yaptı.

İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizi reytinglerini yükseltememiş ve final kararı almıştı. Dün akşam final bölümü yayınlanan dizi ekrana yeni bölümüyle gelen tek dizi olmasına rağmen reytinglerde zirveyi göremedi.

Survivor ve Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglere damga vurdu.

Survivor ve Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglere damga vurdu.

8 Haziran total reyting sonuçları

  • Survivor – 3.48

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.32

  • Cennetin Çocukları – 3.23

  • Esra Erol'da – 3.20

  • Daha 17 (Tkr) – 2.19

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.15

  • Atv Ana Haber – 1.95

  • Kiralık Koca Aşk Mı Oyun Mu (T.S) – 1.83

  • Panda Planı 2 (Y.S) – 1.63

  • Kanal D Ana Haber – 1.55

  • ### 8 Haziran AB reyting sonuçları

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 2.80

  • Survivor – 2.63

  • Cennetin Çocukları – 2.17

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 1.64

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.58

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.56

  • Daha 17 (Tkr) – 1.51

  • Atv Gün Ortası – 1.34

  • Ballerina (Y.S) – 1.32

  • Kanal D Ana Haber – 1.31

  • ### 8 Haziran ABC1 reyting sonuçları

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.35

  • Survivor – 3.05

  • Cennetin Çocukları – 2.97

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.21

  • Esra Erol'da – 2.17

  • Kiralık Koca Aşk Mı Oyun Mu (T.S) – 1.87

  • Daha 17 (Tkr) – 1.83

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.83

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.67

  • Atv Ana Haber – 1.60

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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