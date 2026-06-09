TRT Dizisi Final Bölümüyle Zirveyi Göremedi, TV Programı Birinci Oldu! 8 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları
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8 Haziran reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir'in sezon finalini yapmasının ardından ekrana yeni bölümüyle gelen tek dizi Cennetin Çocukları oldu. Sezon içinde başrolleri değişen dizi 8 Haziran'da final bölümüyle ekrana gelmesine rağmen reyting zirvesinde yer alamadı. Birinciliği TV programlarına kaptırdı.
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Cennetin Çocukları dün akşam yayınlanan bölümüyle final yaptı.
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Survivor ve Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglere damga vurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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