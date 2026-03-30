Trafik Kazasında Şehit Olduğu Açıklanan Polis Memuru Kalp Masajı ile Hayata Geri Döndürüldü

İstanbul Valiliği, kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurunun şehit olduğunu ve 16 polisin de yaralandığını açıklamıştı. Ancak valilikten yapılan son açıklamada, şehit olduğu açıklanan polis memurunun hastaneye sevki sırasında yapılan uzun süreli kalp masajı ile hayata döndürüldüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği’nin son açıklaması:

“Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır.

Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.

Kazada; 4’ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.”