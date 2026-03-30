Trafik Kazasında Şehit Olduğu Açıklanan Polis Memuru Kalp Masajı ile Hayata Geri Döndürüldü
İstanbul’da polisleri taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde zincirleme trafik kazasına karışmıştı. İstanbul Valiliği, kazada bir polis memurunun şehit olduğunu açıklamıştı.
Valilikten yapılan son açıklamada ise hayatını kaybettiği belirlenen polis memurunun uzun süreli kalp masajı ile hayata geri döndürüldüğü duyuruldu. Kazada 4’ü ağır 30 kişinin yaralandığı da belirtildi.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havada polis servis aracı da trafik kazasına karışmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
