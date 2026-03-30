Trafik Kazasında Şehit Olduğu Açıklanan Polis Memuru Kalp Masajı ile Hayata Geri Döndürüldü

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2026 - 11:31

İstanbul’da polisleri taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde zincirleme trafik kazasına karışmıştı. İstanbul Valiliği, kazada bir polis memurunun şehit olduğunu açıklamıştı.

Valilikten yapılan son açıklamada ise hayatını kaybettiği belirlenen polis memurunun uzun süreli kalp masajı ile hayata geri döndürüldüğü duyuruldu. Kazada 4’ü ağır 30 kişinin yaralandığı da belirtildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havada polis servis aracı da trafik kazasına karışmıştı.

İstanbul Valiliği, kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurunun şehit olduğunu ve 16 polisin de yaralandığını açıklamıştı. Ancak valilikten yapılan son açıklamada, şehit olduğu açıklanan polis memurunun hastaneye sevki sırasında yapılan uzun süreli kalp masajı ile hayata döndürüldüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği’nin son açıklaması:

“Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır.

Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.

Kazada; 4’ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
