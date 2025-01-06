Trabzonspor’un Puan Kaybı Taraftarların Öfkesine Sebep Oldu: Sadece Bu Hafta 50 Televizyon Tamire Geldi!

Şımarıklık mı, Yoksa Değil mi? 'Şımarık' Filmi Oyuncuları Kerem Bürsin ve Evliya Aykan Yanıtladı!

“Burada Hayat Çok Zor, Her Şey Ateş Pahasına” Diyen Gurbetçiye Bir Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Cevap!