Trabzonspor’un Puan Kaybı Taraftarların Öfkesine Sebep Oldu: Sadece Bu Hafta 50 Televizyon Tamire Geldi!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, aldığı mağlubiyetler ve özellikle son dakikalarda yediği gollerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bordo-mavili takımın bu performansı yalnızca taraftarların moralini bozmakla kalmadı, aynı zamanda öfkeye neden olarak televizyon tamirciliği sektöründe talep artışı sağladı. Televizyon tamircisi Murat Bayburt, yaşanan durumu DHA muhabirine anlattı.
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Murat Bayburt, "Trabzonsporlu arkadaşlarımızın maç esnasında ve sonrasında öfkelerine yenik düştüğüne sıkça şahit oluyoruz. Bu da bizim iş yükümüzü artırıyor. Öyle ki bir maç günü sonrasında 50'ye yakın televizyon tamiri yaptığımız oluyor. Taraftarlar, ellerine geçen kumanda, taş veya herhangi bir cisimle ekranlara vurabiliyor." diye konuştu.
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Bayburt, Trabzonspor’un başarısının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bizim işlerimizden çok Trabzonspor’un başarısı önemli. İşler zor da olsa yeter ki Trabzonspor kazansın. Fakat takımın bu sezonki performansı heyecanımızı azalttı. Yine de yöremizin insanı duygusal ve heyecanlıdır. Maç haftalarında bu heyecan öfkeye dönüşebiliyor, olan da televizyonlara oluyor." dedi.
Trabzonspor, ligde geride kalan 18 haftada özellikle deplasman maçlarındaki galibiyet hasretiyle taraftarlarını üzüyor. Son olarak Samsunspor’a deplasmanda kaybeden takım, kötü gidişiyle taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratırken, tamirciler yoğun ama buruk bir mesaiye devam ediyor.
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