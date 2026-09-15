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Trabzonspor'da Flaş Gelişme: Thomas Reis İçin Özel Jet Bulgaristan'a Gönderildi

Trabzonspor'da Flaş Gelişme: Thomas Reis İçin Özel Jet Bulgaristan'a Gönderildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 11:27
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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için kritik bir gelişme yaşanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre bordo-mavili yönetim, halen Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis'e resmi teklif götürdü. İddiaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, anlaşmanın bugün tamamlanması ihtimaline karşı özel jetini Bulgaristan'a gönderdi. Anlaşma sağlanırsa Alman teknik adamın 24 saat içinde Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un bu hamleyi hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde tamamlamak istediği belirtiliyor.

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Thomas Reis'in Teknik Direktörlük Kariyeri

Thomas Reis'in Teknik Direktörlük Kariyeri

Thomas Reis teknik direktörlük kariyerine 2019 yılında Almanya'da VfL Bochum'un başında başladı ve 2020-2021 sezonunda takımı 2. Bundesliga şampiyonu yaparak üst lige taşıdı. 2022-2023 sezonunda Schalke 04'ün başına geçen Alman teknik adam, kulübü küme düşme hattından uzak tutmaya çalıştı. 2023'te TSG Hoffenheim'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Reis, Temmuz 2024'te Süper Lig'e transfer olarak Samsunspor'un başına geçti ve burada dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Samsunspor'dan ayrılışının ardından kariyerine Bulgaristan'da Ludogorets'in teknik direktörü olarak devam eden Reis, şimdi yeniden Türkiye'ye dönme ihtimaliyle gündemde.

Trabzonspor'un Teknik Direktör Koltuğu Fatih Tekke'nin Ayrılığından Beri Boş

Trabzonspor'un Teknik Direktör Koltuğu Fatih Tekke'nin Ayrılığından Beri Boş

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu, Ferencvaros'a alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla boşalmıştı. O günden bu yana yeni isim arayışını sürdüren bordo-mavili yönetim, iddialara göre gözünü Thomas Reis'e çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre görüşmelerin bugün sonuçlanması bekleniyor; anlaşma sağlanması durumunda Reis'in hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olması hedefleniyor. Kulüplerden ya da Thomas Reis'ten konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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