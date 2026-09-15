Trabzonspor'da Flaş Gelişme: Thomas Reis İçin Özel Jet Bulgaristan'a Gönderildi
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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için kritik bir gelişme yaşanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre bordo-mavili yönetim, halen Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis'e resmi teklif götürdü. İddiaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, anlaşmanın bugün tamamlanması ihtimaline karşı özel jetini Bulgaristan'a gönderdi. Anlaşma sağlanırsa Alman teknik adamın 24 saat içinde Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un bu hamleyi hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde tamamlamak istediği belirtiliyor.
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Thomas Reis'in Teknik Direktörlük Kariyeri
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Trabzonspor'un Teknik Direktör Koltuğu Fatih Tekke'nin Ayrılığından Beri Boş
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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