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TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin, 'Askerlik Olayı İptal Olmadı' Diyerek Askere Gideceğini Açıkladı!

TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin, 'Askerlik Olayı İptal Olmadı' Diyerek Askere Gideceğini Açıkladı!

Tiktok fenomen askerlik
Arya
Arya - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 23:12

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'Erkek doğmuş olabilirim ama kendimi kadın hissediyorum' diyen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin bugün Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda gözyaşları içerisinde askere gideceğini açıkladı.

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TikTok hesabında hamilelik senaryosu kurgulayarak tüm Türkiye'nin dikkatini çeken ve ardından da kurgusu nedeniyle gözaltına alınan Mükremin Gezgin, geçtiğimiz günlerde de bir çevirme sırasında asker kaçağı çıktığını açıklamıştı.

TikTok hesabında hamilelik senaryosu kurgulayarak tüm Türkiye'nin dikkatini çeken ve ardından da kurgusu nedeniyle gözaltına alınan Mükremin Gezgin, geçtiğimiz günlerde de bir çevirme sırasında asker kaçağı çıktığını açıklamıştı.

Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmasına ise "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek duruma isyan etmişti.

Mükremin Gezgin asker kaçağı çıkmasına ise "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek duruma isyan etmişti.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.

'Vatanımı çok seviyorum' diyen Mükremin Gezgin raporlarını sunarak askerliğinin iptal edilmesini istemişti.

'Vatanımı çok seviyorum' diyen Mükremin Gezgin raporlarını sunarak askerliğinin iptal edilmesini istemişti.

ancak ayın 30'una kadar tecili olduğunu, sonrasında askere gitmesi gerektiğini açıkladı.

E-devlet kontrolü sırasında askerlik olayının iptal olmadığını fark eden Mükremin Gezgin, ayın 30'una kadar tecilli olduğunu ve sonrasında da askere gitmesi gerektiğini gözyaşları içerisinde açıkladı.

E-devlet kontrolü sırasında askerlik olayının iptal olmadığını fark eden Mükremin Gezgin, ayın 30'una kadar tecilli olduğunu ve sonrasında da askere gitmesi gerektiğini gözyaşları içerisinde açıkladı.

İşte Mükremin Gezgin'in gözyaşları içerisinde paylaştığı o Instagram hikayeleri: 👇

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