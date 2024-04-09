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Tencerenin Dibini Sıyırmışçasına Netflix'te İzleyecek Yapım Bırakmayanlara Birbirinden Yeni Yabancı Diziler

Tencerenin Dibini Sıyırmışçasına Netflix'te İzleyecek Yapım Bırakmayanlara Birbirinden Yeni Yabancı Diziler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 00:02

Merhabalar. Bu içerikte Netflix'te yayınlanan ve dikkat çeken dizileri sizler için derledik. Siz de her yapımı izlediğinizi düşünüp izleyecek bir şey bulamıyorsanız bu liste tam size göre...

İyi seyirler!

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1. Parasyte: The Grey (2024 - )

1. Parasyte: The Grey (2024 - )

IMDb: 7.3

Dizi, bir grup insanın insan konakçılardan beslenip güçlerini artırmaya çalışan ve tanımlanamayan parazit yaşam formlarının artan kötülüğüne karşı savaş açmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Hitoshi Iwaaki

Oyuncular: Koo Kyo-hwan, Victoria Grace, Jeon So-nee

2. Crooks (2024 - )

2. Crooks (2024 - )

IMDb: 6.9

Charly'nin Berlin'deki ailesiyle olan sakin hayatı, eski arkadaşlarının onları tehdit etmesi ve onu para çalmaya zorlamasıyla bozulur. Kaza sonucu çarpışan Charly ve sürücü Joseph, tehlikeden kaçmak için şimdi aileleriyle birlikte kaçarlar.

Oyuncular: Frederick Lau, Christoph F. Krutzler, Svenja Jung

3. Ripley (2024)

3. Ripley (2024)

IMDb: 8

1960'larda New York'ta yaşayan Ripley adında bir dolandırıcı, zengin bir adam tarafından aldatma, dolandırıcılık ve cinayetle dolu karmaşık bir hayata başlamak üzere işe alınır.

Oyuncular: Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn

4. Together: Treble Winners (2024)

4. Together: Treble Winners (2024)

IMDb: 7.6

Bu belgesel, Manchester City'nin 2022-2023 sezonunun kronolojisini takip ederek takımın sezon öncesi dönemini, yeni oyuncuların gelişini ve tarihi üçleme yolculuğunu konu alıyor.

5. The Blacklist (2013–2023)

5. The Blacklist (2013–2023)

IMDb: 7.9

Yeni FBI profil uzmanı Elizabeth Keen'in hayatı, onlarca yıldır yakalanmaktan kaçan gizemli suçlu Raymond Reddington teslim olup sadece onunla konuşmakta ısrar etmesiyle yerle bir olur.

Yaratıcı: Jon Bokenkamp

Oyuncular: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff

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6. Testament: The Story of Moses (2024)

6. Testament: The Story of Moses (2024)

IMDb: 6.2

Tarihçiler ve ilahiyatçıların hikayeyi anlattığı bu dizi, Musa'nın hayatını, dışlanmış katilden peygambere dönüşümünü ve İbranileri Mısır zulmünden kurtarmasına kadar olan yolculuğunu konu alıyor.

Oyuncular: Dominique Tipper, Mehmet Kurtuluş, Sami Fekkak

7. Law & Order: Special Victims Unit (1999 - )

7. Law & Order: Special Victims Unit (1999 - )

IMDb: 8.1

Bu dizi, New York Şehri Polis Departmanında cinsellikle ilgili suçları araştıran özel eğitimli dedektiflerden oluşan Özel Mağdurlar Birimi'nin önüne gelen vakaları konu alıyor.

Yaratıcı: Dick Wolf

Oyuncular: Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Ice-T

8. Files of the Unexplained (2024 - )

8. Files of the Unexplained (2024 - )

IMDb: 5.4

Ürkütücü karşılaşmaların, tuhaf ortadan kaybolmaların ve unutulmaz olayların ardındaki gerçeği ortaya çıkaran bu araştırmacı belgesel dizisinde kafa karıştırıcı olaylar titizlikle araştırılıyor.

Oyuncular: Tijuana Ricks, Michael Slade, Parker MacCready

9. The Magic Prank Show with Justin Willman (2024 - )

9. The Magic Prank Show with Justin Willman (2024 - )

IMDb: 6.5

Bu komedi dizisi, daha önce hiç görülmemiş komik şakalar yapmak için tüm becerilerini kullanan Willman'ı takip ediyor.

Oyuncular: Justin Willman, Kimberly Congdon, Simon Taylor

10. Physical: 100 (2023 - )

10. Physical: 100 (2023 - )

IMDb: 7.7

Dizi, fiziksel açıdan en iyi durumdaki yüz yarışmacının, ayakta kalan son kişi olmaya çalışarak onur ve nakit ödülünü almak için bir dizi zorlu mücadeleye girişmesini konu alıyor.

Oyuncular: Beom-Seok Hong, Hee-Dong Son, Jing-Yong Park

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11. Crime Scene Berlin: Nightlife Killer (2024)

11. Crime Scene Berlin: Nightlife Killer (2024)

IMDb: 5.8

2012'de bir dizi tüyler ürpertici cinayet Berlin parti aleminde şok dalgaları yaratır. Cinayet haberleri Almanya genelinde manşetlere çıkarken, davayı çözmeleri için soruşturmacılar üzerindeki baskı artar

Oyuncular: Miroslaw Wawak, Katrin Faust, Monika Laschke

12. Bandidos (2024 - )

12. Bandidos (2024 - )

IMDb: 6.5

Dizi, ilginç bir dolandırıcının, Maya Rivierası'nda saklanan Yılan Kral'ın hazinesini bulmak için becerikli ancak aşırı uyumsuzlardan oluşan bir çeteyi işe almasını konu alıyor.

Oyuncular: Alfonso Dosal, Ester Expósito, Juan Pablo Medina

13. I Woke Up a Vampire (2023 - )

13. I Woke Up a Vampire (2023 - )

IMDb: 5.1

Dizi, 13. yaş gününde aslında yarı insan, yarı vampir olduğunu ve efsanevi güçlerinin ortaokulu hayatını daha da karmaşık hale getirdiğini deneyimleyen Carmie'yi konu alıyor.

Yaratıcı: Tommy Lynch

Oyuncular: Kaileen Angelic Chang, Niko Ceci, Zebastin Borjeau

14. Riverdale (2017–2023)

14. Riverdale (2017–2023)

IMDb: 6.5

Dizi, aşkın, okulun ve ailenin çalkantılı sularında yol alan Archie ve çetesinin, Riverdale'in karanlık gizemlerine karışmasını konu alıyor. 

Yaratıcı: Roberto Aguirre-Sacasa

Oyuncular: Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse

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