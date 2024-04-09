Tencerenin Dibini Sıyırmışçasına Netflix'te İzleyecek Yapım Bırakmayanlara Birbirinden Yeni Yabancı Diziler
Tencerenin Dibini Sıyırmışçasına Netflix'te İzleyecek Yapım Bırakmayanlara Birbirinden Yeni Yabancı Diziler
Merhabalar. Bu içerikte Netflix'te yayınlanan ve dikkat çeken dizileri sizler için derledik. Siz de her yapımı izlediğinizi düşünüp izleyecek bir şey bulamıyorsanız bu liste tam size göre...
İyi seyirler!
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1. Parasyte: The Grey (2024 - )
2. Crooks (2024 - )
3. Ripley (2024)
4. Together: Treble Winners (2024)
5. The Blacklist (2013–2023)
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6. Testament: The Story of Moses (2024)
7. Law & Order: Special Victims Unit (1999 - )
8. Files of the Unexplained (2024 - )
9. The Magic Prank Show with Justin Willman (2024 - )
10. Physical: 100 (2023 - )
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11. Crime Scene Berlin: Nightlife Killer (2024)
12. Bandidos (2024 - )
13. I Woke Up a Vampire (2023 - )
14. Riverdale (2017–2023)
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