2024 Yılına Damga Vuran Senaryolarıyla Seyir Zevkinizi Ayyuka Çıkartacak Birbirinden İddialı Filmler
2024 Yılına Damga Vuran Senaryolarıyla Seyir Zevkinizi Ayyuka Çıkartacak Birbirinden İddialı Filmler
Bu yıl sinema dünyasında olağanüstü hikayeleri ve benzersiz sahneleriyle birbirinden heyecan verici filmler ekranlarımızın karşısına çıktı. Özellikle Dune Çöl Gezegeni: Bölüm 2, mart ayında vizyona girerek 2024'e damgasını vurdu. Bu içerikte 2024 yılında çok izlenen ve beğenilen filmleri sizler için sıraladık. Aman siz olun yeni yılda sinemadan kopmayın.
İyi seyirler dileriz.
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1. Dune: Part Two
2. Your Monster
3. The Fall Guy
4. Ordinary Angels
5. Monkey Man
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6. Civil War
7. Sons
8. The First Omen
9. Godzilla x Kong: The New Empire
10. Ghostbusters: Frozen Empire
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11. Kung Fu Panda
12. Land of Bad
13. The Beekeeper
14. Immaculate
15. Road House
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