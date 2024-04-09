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2024 Yılına Damga Vuran Senaryolarıyla Seyir Zevkinizi Ayyuka Çıkartacak Birbirinden İddialı Filmler

2024 Yılına Damga Vuran Senaryolarıyla Seyir Zevkinizi Ayyuka Çıkartacak Birbirinden İddialı Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 16:02

Bu yıl sinema dünyasında olağanüstü hikayeleri ve benzersiz sahneleriyle birbirinden heyecan verici filmler ekranlarımızın karşısına çıktı. Özellikle Dune Çöl Gezegeni: Bölüm 2, mart ayında vizyona girerek 2024'e damgasını vurdu. Bu içerikte 2024 yılında çok izlenen ve beğenilen filmleri sizler için sıraladık. Aman siz olun yeni yılda sinemadan kopmayın.

İyi seyirler dileriz.

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1. Dune: Part Two

1. Dune: Part Two

IMDb: 8.8

Son zamanların en başarılı film serilerinden biri olan Dune Bölüm İki, Paul Atreides'in ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremenlerle birleşmesini konu alıyor.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

2. Your Monster

2. Your Monster

IMDb: 8.4

Yumuşak dilli aktris Laura Franco, hayatı altüst olduktan sonra dolabında yaşayan korkunç ama bir o kadar da çekici bir canavarla tanışınca sesini yeniden bulur.

Yönetmen: Caroline Lindy

Oyuncular: Melissa Barrera, Meghann Fahy, Tommy Dewey

3. The Fall Guy

3. The Fall Guy

IMDb: 7.6

Colt Seavers hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına odaklanmak için bir yıl önce işi bırakmış bir dublördür. Bir gün eski sevgilisi Jody Moreno'nun yönettiği bir stüdyo filminin yıldızı ortadan kaybolur. Onu bulmak da Seavers'a düşer.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Ryan Gosling, Emily Blunt

4. Ordinary Angels

4. Ordinary Angels

IMDb: 7.5

Film, kritik hasta genç kızının hayatını kurtarmaya çalışan dul bir babaya yardım etmek için tek başına bütün bir topluluğu bir araya getiren bir kuaförün inanılmaz gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Jon Gunn

Oyuncular: Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell

5. Monkey Man

5. Monkey Man

IMDb: 7.4

İsimsiz bir genç adam, annesini öldüren ve yoksulları ve güçsüzleri sistematik olarak mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı bir intikam kampanyası başlatır.

Yönetmen: Dev Patel

Oyuncular: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash

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6. Civil War

6. Civil War

IMDb: 7.2

Film, isyancı gruplar Beyaz Saray'a gelmeden önce DC'ye ulaşmak için zamana karşı yarışan askeriyedeki yerleşik gazetecilerden oluşan bir ekibin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Nick Offerman, Kirsten Dunst, Wagner Moura

7. Sons

7. Sons

IMDb: 7.2

Film, idealist hapishane memuru Eva'nın, geçmişinden gelen genç bir adamın çalıştığı hapishaneye nakledilmesiyle hayatının ikilemiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Gustav Möller

Oyuncular: Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull, Dar Salim

8. The First Omen

8. The First Omen

IMDb: 6.9

Genç bir Amerikalı kadın, kilisede hizmet hayatına başlamak için Roma'ya gönderilir, ancak inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşılaşır ve kötülüğün vücut bulmuş halinin doğuşunu isteyen korkunç bir komployu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Arkasha Stevenson

Oyuncular: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga

9. Godzilla x Kong: The New Empire

9. Godzilla x Kong: The New Empire

IMDb: 6.6

İki kadim dev Godzilla ve Kong, insanlar onların iç içe geçmiş kökenlerini ve Kafatası Adası'nın gizemleriyle olan bağlantılarını çözerken destansı bir savaşta karşı karşıya gelir.

Yönetmen: Adam Wingard

Oyuncular: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens

10. Ghostbusters: Frozen Empire

10. Ghostbusters: Frozen Empire

IMDb: 6.5

Antik bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında, yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için güçlerini birleştirmelidir.

Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard

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11. Kung Fu Panda

11. Kung Fu Panda

IMDb: 6.5

Barış Vadisi'nin ruhani lideri olarak seçildikten sonra Po'nun yeni bir Ejderha Savaşçısı bulması ve eğitmesi gerekir. Bu arada kötü niyetli bir büyücü, Po'nun mağlup ettiği tüm usta kötüleri ruhlar diyarına yeniden çağırmayı planlar.

Yönetmenler: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Oyuncular: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis

12. Land of Bad

12. Land of Bad

IMDb: 6.5

Bir ABD Ordusu özel kuvvetler birimi, bir istihbarat varlığını geri alma görevi sırasında pusuya düşürülür ve geriye kalan tek umutları, hayatta kalmak için 48 saatlik acımasız bir savaşta onlara yardım eden uzak bir Hava Kuvvetleri drone operatörünün elindedir.

Yönetmen: William Eubank

Oyuncular: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth

13. The Beekeeper

13. The Beekeeper

IMDb: 6.4

Bir adamın 'Arıcılar' olarak bilinen güçlü ve gizli bir organizasyonun eski bir ajanı olduğunun ortaya çıkmasının ardından acımasız intikam kampanyası ulusal açıdan büyük önem taşır.

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi

14. Immaculate

14. Immaculate

IMDb: 6.3

Dindar bir kadın olan Cecilia, mükemmel İtalyan kırsalında sıcak bir şekilde karşılanır ve kendisine ünlü bir manastırda yeni bir görev teklif edilir. Ancak Cecilia, yeni evinin karanlık ve dehşet verici sırlar barındırdığını anlar.

Yönetmen: Michael Mohan

Oyuncular: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco

15. Road House

15. Road House

IMDb: 6.2

Film, eski UFC savaşçısı olan Dalton'un, Florida Keys'teki bir karavanda fedai olarak işe girmesini, ancak bu cennetin göründüğü gibi olmadığını keşfetmesini konu alıyor.

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Conor McGregor

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