2024 Yılına Damga Vuran Senaryolarıyla Seyir Zevkinizi Ayyuka Çıkartacak Birbirinden İddialı Filmler

IMDb: 7.6

Colt Seavers hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına odaklanmak için bir yıl önce işi bırakmış bir dublördür. Bir gün eski sevgilisi Jody Moreno'nun yönettiği bir stüdyo filminin yıldızı ortadan kaybolur. Onu bulmak da Seavers'a düşer.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Ryan Gosling, Emily Blunt