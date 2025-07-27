Tek Yumurta İkizlerine Ayrı Ayrı Vesikalık Çekilmesine İsyan Eden Baba Tartışma Başlattı
Günümüzde bir çocuk dünyaya getirmeden önce düşünülmesi gereken birçok konu var: Ona iyi bir ebeveynlik yapabilecek miyim, iyi okullarda okutabilecek miyim, maddi ve manevi olarak yetebilecek miyim? Bir de ikiz çocuk sahibi olduğunuzu düşünün! Bu kez hem maddi olarak hem manevi olarak ikiye bölünmek zorunda kalacaksınız, her şeyi iki kat düşüneceksiniz.
Bir baba da masrafları azaltmak için ikiz çocuklarına 'ortak' bir vesikalığın yeteceğini söyledi. Peki sosyal medyada ne gibi yorumlar yapıldı?
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Buradan izleyebilirsiniz;
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"Biz ayırt edemiyoruz daha...İkisi de aynı."
Sosyal medyadan ise benzer tepkiler yükseldi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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