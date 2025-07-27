Tek Yumurta İkizlerine Ayrı Ayrı Vesikalık Çekilmesine İsyan Eden Baba Tartışma Başlattı

Günümüzde bir çocuk dünyaya getirmeden önce düşünülmesi gereken birçok konu var: Ona iyi bir ebeveynlik yapabilecek miyim, iyi okullarda okutabilecek miyim, maddi ve manevi olarak yetebilecek miyim? Bir de ikiz çocuk sahibi olduğunuzu düşünün! Bu kez hem maddi olarak hem manevi olarak ikiye bölünmek zorunda kalacaksınız, her şeyi iki kat düşüneceksiniz.

Bir baba da masrafları azaltmak için ikiz çocuklarına 'ortak' bir vesikalığın yeteceğini söyledi. Peki sosyal medyada ne gibi yorumlar yapıldı?