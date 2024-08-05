Görüş Bildir
Haberler
Video
Tek Bir Çöp Göremezsiniz! Evinin Olduğu Mahalleyi Günde 3 Kere Süpüren Vatandaş Sosyal Medyanın Gündeminde

Tek Bir Çöp Göremezsiniz! Evinin Olduğu Mahalleyi Günde 3 Kere Süpüren Vatandaş Sosyal Medyanın Gündeminde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 08:40

İçerik Devam Ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Sinan Kocabaş, mahalledeki dört sokağı da sabah, öğle ve akşam süpürüyor. Nalbur dükkanında çalışan Kocabaş işe gitmeden, öğle arasında ve iş çıkışı olmak üzere günde 3 kere sokakları temizlediği için tek bi çöp görmek mümkün değil. Kocabaş'ın sayesinde mahalle sakinleri de yerlere çöp atma konusunda hassasiyet gösteriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kocabaş sokakları süpürerek temizleme alışkanlığının babasından "Herkes evinin kapısının önünü temizlemeli" mantığıyla ona geçtiğini dile getiriyor.

Kocabaş sokakları süpürerek temizleme alışkanlığının babasından "Herkes evinin kapısının önünü temizlemeli" mantığıyla ona geçtiğini dile getiriyor.

Bunun içinden geldiğini ve severek yaptığını söyleyen Kocabaş'ın komşuları da onunla aynı mahallede yaşadığı için çok memnun.

Bunun içinden geldiğini ve severek yaptığını söyleyen Kocabaş'ın komşuları da onunla aynı mahallede yaşadığı için çok memnun.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın