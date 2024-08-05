Tek Bir Çöp Göremezsiniz! Evinin Olduğu Mahalleyi Günde 3 Kere Süpüren Vatandaş Sosyal Medyanın Gündeminde

Balıkesir'in Gönen ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Sinan Kocabaş, mahalledeki dört sokağı da sabah, öğle ve akşam süpürüyor. Nalbur dükkanında çalışan Kocabaş işe gitmeden, öğle arasında ve iş çıkışı olmak üzere günde 3 kere sokakları temizlediği için tek bi çöp görmek mümkün değil. Kocabaş'ın sayesinde mahalle sakinleri de yerlere çöp atma konusunda hassasiyet gösteriyor.