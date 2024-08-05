Tek Bir Çöp Göremezsiniz! Evinin Olduğu Mahalleyi Günde 3 Kere Süpüren Vatandaş Sosyal Medyanın Gündeminde

Balıkesir'in Gönen ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Sinan Kocabaş, mahalledeki dört sokağı da sabah, öğle ve akşam süpürüyor. Nalbur dükkanında çalışan Kocabaş işe gitmeden, öğle arasında ve iş çıkışı olmak üzere günde 3 kere sokakları temizlediği için tek bi çöp görmek mümkün değil. Kocabaş'ın sayesinde mahalle sakinleri de yerlere çöp atma konusunda hassasiyet gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocabaş sokakları süpürerek temizleme alışkanlığının babasından "Herkes evinin kapısının önünü temizlemeli" mantığıyla ona geçtiğini dile getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun içinden geldiğini ve severek yaptığını söyleyen Kocabaş'ın komşuları da onunla aynı mahallede yaşadığı için çok memnun.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın