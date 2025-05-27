Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a Döndüğünü Instagram'dan Açıkladı

Tayfur Bingöl bu sezonu Eyüpspor'da geçirdi. Beşiktaş'ta istediği gibi iyi bir dönem geçiremeyen Tayfur, Eyüpspor'da da zaman zaman performans olarak sorunlar yaşadı. Kontratı biten Tayfur'un geleceği belirsizliğini korurken, Tayfur'dan bugün Instagram'dan paylaşım geldi.

Kaynak