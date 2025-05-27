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Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a Döndüğünü Instagram'dan Açıkladı

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a Döndüğünü Instagram'dan Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 14:35

Tayfur Bingöl bu sezonu Eyüpspor'da geçirdi. Beşiktaş'ta istediği gibi iyi bir dönem geçiremeyen Tayfur, Eyüpspor'da da zaman zaman performans olarak sorunlar yaşadı. Kontratı biten Tayfur'un geleceği belirsizliğini korurken, Tayfur'dan bugün Instagram'dan paylaşım geldi. 

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Bu sezon beş gole imza attı.

Bu sezon beş gole imza attı.

Tayfur, Beşiktaş'tan kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor'da bu sezon 29 maça çıktı. 5 gole imza atan Tayfur sezonun bitimine bir hafta kala Eyüpspor'a veda mesajı paylaştı.

Tayfur Bingöl geri döndüğünü duyurdu.

Tayfur Bingöl geri döndüğünü duyurdu.

Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından ''Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü'' paylaşımını alıntı yaparak siyah beyazlı kulübe geri döndüğünü duyurdu.

Beşiktaş'la 46 maça çıkan Tayfur Bingöl, burada 3 gol 4 asiste imza attı.

Tayfur Bingöl'ün Instagram'da story olarak yaptığı paylaşım:

Tayfur Bingöl'ün Instagram'da story olarak yaptığı paylaşım:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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