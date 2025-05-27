Fenerbahçe Eski Sportif Direktörü Comolli'nin Adı Juventus'la Anılıyor

Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktör olarak görev yapan ve şu anda Toulouse Başkanı olan Damien Comolli'nin, Juventus’un yeniden yapılanma sürecinde önemli bir görev üstlenmeye hazırlandığı belirtiliyor. Igor Tudor’un ayrılığıyla teknik direktörlük dahil birçok pozisyonda köklü değişikliklere gitmeyi planlayan İtalyan devi, Comolli’yi bu dönüşümde kilit bir isim olarak görüyor.