onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Eski Sportif Direktörü Comolli'nin Adı Juventus'la Anılıyor

Fenerbahçe Eski Sportif Direktörü Comolli'nin Adı Juventus'la Anılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 13:18

Damien Comolli, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendi ancak beklenen başarıyı sağlayamadı. Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği süre boyunca transfer politikaları sıkça eleştirildi. Türkiye macerasının ardından Fransa'da Toulouse kulübünü satın alarak yöneticilik kariyerine yeni bir yön verdi. Toulouse ile yeniden Avrupa gündemine dönen Comolli sürpriz bir adıma imza atabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Comolli, Juventus için ciddi aday.

Comolli, Juventus için ciddi aday.

Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktör olarak görev yapan ve şu anda Toulouse Başkanı olan Damien Comolli'nin, Juventus’un yeniden yapılanma sürecinde önemli bir görev üstlenmeye hazırlandığı belirtiliyor. Igor Tudor’un ayrılığıyla teknik direktörlük dahil birçok pozisyonda köklü değişikliklere gitmeyi planlayan İtalyan devi, Comolli’yi bu dönüşümde kilit bir isim olarak görüyor.

Chielini ile ortak olacak.

Chielini ile ortak olacak.

Mediaset’in Pressing programında yer alan habere göre, Juventus’un yeniden yapılanma sürecinde Giorgio Chiellini’nin kulüp içindeki rolü güçlendirilecek. Bununla birlikte, Damien Comolli’nin de yönetime katılması gündemde. Chiellini ve Comolli'nin, sportif yapılanmada önemli sorumluluklar üstlenmesi bekleniyor. Bu ikili, kulübün geleceğini şekillendirecek ana figürler arasında yer alacak.

Milan olmadı Juventus olabilir.

Milan olmadı Juventus olabilir.

Geçtiğimiz sezon adı Milan ile anılan Damien Comolli, Gerry Cardinale'nin mevcut yönetim yapısını sürdürme kararıyla Rossoneri'ye katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Juventus, tecrübeli futbol adamını bünyesine katmak için adım attı. Comolli, daha önce Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi Premier Lig devlerinde görev yaparak önemli bir kariyer inşa etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın