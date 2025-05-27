Fenerbahçe Eski Sportif Direktörü Comolli'nin Adı Juventus'la Anılıyor
Damien Comolli, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendi ancak beklenen başarıyı sağlayamadı. Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği süre boyunca transfer politikaları sıkça eleştirildi. Türkiye macerasının ardından Fransa'da Toulouse kulübünü satın alarak yöneticilik kariyerine yeni bir yön verdi. Toulouse ile yeniden Avrupa gündemine dönen Comolli sürpriz bir adıma imza atabilir.
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Comolli, Juventus için ciddi aday.
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Chielini ile ortak olacak.
Milan olmadı Juventus olabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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