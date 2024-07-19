''Tatile Kimle Gidilir?'' Tartışması! Kızını Tercih Eden Kadın Twitter'da Hemcinslerinin Tepkisiyle Karşılaştı
''Tatile Kimle Gidilir?'' Tartışması! Kızını Tercih Eden Kadın Twitter'da Hemcinslerinin Tepkisiyle Karşılaştı
Arkadaşlarla tatil yapmak mı sizi mutlu eder yoksa çocuğunuzla tatil yapmak mı? Sosyal medyada kız çocuğuyla tatil yapma hayalini paylaşan bir kullanıcı, hemcinslerinin gazabına uğradı.
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Sosyal medya üzerindeki bu paylaşım, tatil tercihleri ve mutluluk anlayışı konularında derin bir tartışma başlattı.👇
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Kiminin hayali, kiminin kabusu👇
Ece bir daha paylaşım bile yapmaz👇
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Ece'ye destek geldi.👇
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