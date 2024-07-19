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''Tatile Kimle Gidilir?'' Tartışması! Kızını Tercih Eden Kadın Twitter'da Hemcinslerinin Tepkisiyle Karşılaştı

''Tatile Kimle Gidilir?'' Tartışması! Kızını Tercih Eden Kadın Twitter'da Hemcinslerinin Tepkisiyle Karşılaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 09:18 Son Güncelleme: 19.07.2024 - 09:22

Arkadaşlarla tatil yapmak mı sizi mutlu eder yoksa çocuğunuzla tatil yapmak mı? Sosyal medyada kız çocuğuyla tatil yapma hayalini paylaşan bir kullanıcı, hemcinslerinin gazabına uğradı. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

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Sosyal medya üzerindeki bu paylaşım, tatil tercihleri ve mutluluk anlayışı konularında derin bir tartışma başlattı.👇

Sosyal medya üzerindeki bu paylaşım, tatil tercihleri ve mutluluk anlayışı konularında derin bir tartışma başlattı.👇
twitter.com

Kiminin hayali, kiminin kabusu👇

Kiminin hayali, kiminin kabusu👇
twitter.com

Ece bir daha paylaşım bile yapmaz👇

Ece bir daha paylaşım bile yapmaz👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Ece'ye destek geldi.👇

Ece'ye destek geldi.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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