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Öğrenci Affı Kapsamında Yatay Geçişte Taban Puan Düzenlemesi Yapıldı

Öğrenci Affı Kapsamında Yatay Geçişte Taban Puan Düzenlemesi Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 20:49
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YÖK, öğrenci affı kapsamında yapılacak yatay geçiş başvurularına yeni bir hüküm ekledi. Hüküm, öğrencinin ilk kayıt yaptığı yılda öğrenci almamış ya da henüz açılmamış programlar için hangi taban puanın esas alınacağını belirliyor. Af kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 9 Aralık 2026 tarihine kadar alınacak.

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Yatay geçişte taban puan kuralı değişti.

Yatay geçişte taban puan kuralı değişti.

9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun, kaydı silinen öğrencilerin ve kazandığı hâlde kayıt yaptırmayan adayların öğrenimine devam etmesine imkân tanıyor. YÖK de 12 Ağustos'ta yayımladığı esaslarla, af kapsamındaki öğrencilerin yatay geçiş için de başvurabilmesinin önünü açmıştı. Esasların 18. maddesine eklenen yeni hüküm ise başvuruda hangi taban puanın esas alınacağına dair ortaya çıkan soruları yanıtlıyor.

Puanlar ilk öğrenci alınan yıla göre kıyaslanacak.

Puanlar ilk öğrenci alınan yıla göre kıyaslanacak.

Öğrencinin ilk kayıt yaptığı yılda öğrenci almamış ya da henüz açılmamış bir programa geçiş yapılmak istendiğinde, hedef programın ilk öğrenci aldığı yıldaki taban puanı esas alınacak. Bu puan, öğrencinin ayrıldığı programın aynı yıldaki taban puanıyla karşılaştırılacak. Ayrıldığı programın puanı hedef programa eşit ya da ondan yüksekse yatay geçiş başvurusu kabul edilecek. Karşılaştırma yalnızca aynı puan türündeki programlar arasında yapılacak.

Başvurular 9 Aralık 2026'ya kadar yapılabilecek.

Başvurular 9 Aralık 2026'ya kadar yapılabilecek.

Af kapsamında öğrenimine dönmek isteyenler, kaydının silindiği ya da kayıt hakkı kazandığı üniversiteye 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında derslerine kaldığı yerden devam edebilecek. Yatay geçiş başvuruları da aynı süreç içinde değerlendirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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