Öğrenci Affı Kapsamında Yatay Geçişte Taban Puan Düzenlemesi Yapıldı
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YÖK, öğrenci affı kapsamında yapılacak yatay geçiş başvurularına yeni bir hüküm ekledi. Hüküm, öğrencinin ilk kayıt yaptığı yılda öğrenci almamış ya da henüz açılmamış programlar için hangi taban puanın esas alınacağını belirliyor. Af kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 9 Aralık 2026 tarihine kadar alınacak.
Yatay geçişte taban puan kuralı değişti.
Puanlar ilk öğrenci alınan yıla göre kıyaslanacak.
Başvurular 9 Aralık 2026'ya kadar yapılabilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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