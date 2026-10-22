Öğrenci Affı Kapsamında Yatay Geçişte Taban Puan Düzenlemesi Yapıldı

Öğrencinin ilk kayıt yaptığı yılda öğrenci almamış ya da henüz açılmamış bir programa geçiş yapılmak istendiğinde, hedef programın ilk öğrenci aldığı yıldaki taban puanı esas alınacak. Bu puan, öğrencinin ayrıldığı programın aynı yıldaki taban puanıyla karşılaştırılacak. Ayrıldığı programın puanı hedef programa eşit ya da ondan yüksekse yatay geçiş başvurusu kabul edilecek. Karşılaştırma yalnızca aynı puan türündeki programlar arasında yapılacak.