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Tatil Yolunda Güneş Yavaşça Yükselirken Sana Eşlik Edecek Şarkılar

etiket Tatil Yolunda Güneş Yavaşça Yükselirken Sana Eşlik Edecek Şarkılar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 20:01

Güneş yavaşça yükseliyor, gökyüzü bir sürü rengin içinde dans ediyor ve hava hafif serin. Sen yol alırken, arkadan çalan o hafif slow şarkılar sana eşlik ediyor. Tatil yolunda, yavaşça şehri geride bırakırken ruhunu dinlendirecek, seni rahatlatacak melodilerle dolu bir liste derledik. Gözlerin yolda, kafan tamamen huzur içinde; her nota, her şarkı seni biraz daha özgür, biraz daha mutlu hissettirecek.

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1. Sıla- Kafa

2. Mor Ve Ötesi- Güneye Giderken

3. Yaşar- Gel Benimle

4. Batuhan Kordel- Sıcak Şarap

5. Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel

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6. Evdeki Saat- Uzunlar v1

7. Pinhani- BeniSen İnandır

8. Zeynep Bastık- Yol

9. Sertap Erener- İyileşiyorum

10. Emir Can İğrek- Müzik Kutusu

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11. Furkan Kızılay- Her Şey Senle

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miray soysal
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