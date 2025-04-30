Tatil Yolunda Güneş Yavaşça Yükselirken Sana Eşlik Edecek Şarkılar

Güneş yavaşça yükseliyor, gökyüzü bir sürü rengin içinde dans ediyor ve hava hafif serin. Sen yol alırken, arkadan çalan o hafif slow şarkılar sana eşlik ediyor. Tatil yolunda, yavaşça şehri geride bırakırken ruhunu dinlendirecek, seni rahatlatacak melodilerle dolu bir liste derledik. Gözlerin yolda, kafan tamamen huzur içinde; her nota, her şarkı seni biraz daha özgür, biraz daha mutlu hissettirecek.