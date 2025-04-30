Tatil Yolunda Güneş Yavaşça Yükselirken Sana Eşlik Edecek Şarkılar
Güneş yavaşça yükseliyor, gökyüzü bir sürü rengin içinde dans ediyor ve hava hafif serin. Sen yol alırken, arkadan çalan o hafif slow şarkılar sana eşlik ediyor. Tatil yolunda, yavaşça şehri geride bırakırken ruhunu dinlendirecek, seni rahatlatacak melodilerle dolu bir liste derledik. Gözlerin yolda, kafan tamamen huzur içinde; her nota, her şarkı seni biraz daha özgür, biraz daha mutlu hissettirecek.
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1. Sıla- Kafa
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2. Mor Ve Ötesi- Güneye Giderken
3. Yaşar- Gel Benimle
4. Batuhan Kordel- Sıcak Şarap
5. Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel
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6. Evdeki Saat- Uzunlar v1
7. Pinhani- BeniSen İnandır
8. Zeynep Bastık- Yol
9. Sertap Erener- İyileşiyorum
10. Emir Can İğrek- Müzik Kutusu
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11. Furkan Kızılay- Her Şey Senle
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