Tarlada Çürümeye Terk Ediliyordu, Artık Servete Dönüştü!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 15:22

Bitki sapları, bugüne kadar tarlada çürümeye terk ediliyordu. Artık, bilimsel yöntemler sayesinde çöpe giden bitki sapları, yüksek katma değerli bir biyomalzemeye dönüştürülüyor. 

Sıfır Atık Günü'nün bu yılki teması 'gıda atığı' olarak belirlendi. Gıda atıklarının dönüştürülerek tekrar kullanılması için çalışmalar yapılıyor. 

Kaynak: AA / Gülseli Kenarlı

Tarlada çürümeye bırakılan bitki sapları artık katma değerli malzemeye dönüşüyor.

AA'dan Gülseli Kenarlı'nın aktardığı habere göre, Sıfır Atık Günü'nün bu yılki teması 'gıda atığı' olarak belirlendi. Gıda atıklarının dönüştürülerek tekrar kullanılması için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda bilim insanları, Mersin, Hatay ve Çukurova bölgesindeki domates saplarını tarlalarda çürümeye bırakmak yerine katma değerli malzemeye dönüştürdü. Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Dizge ve ekibi, sera ve tarlalardaki domates sapı atıklarını biyoaktif fosfat cama dönüştüren 'Atık Domates Sapı Külünden Bioaktif Fosfat Cam Üretim Yöntemi' projeleri için patent başvurusunda bulundu.

Tarımsal organik atıkları katma değerli biyomalzemeye dönüştürerek sıfır atık ve düşük karbon ayak izi yaklaşımını destekleyen 2025 yılındaki proje, 1 yıllık saha ve laboratuvar çalışmalarının sonucunda tamamlandı.

"Türkiye'de yılda yaklaşık 14-15 milyon ton domates üretiliyor."

Dizge, AA muhabirine, Çukurova'nın, özellikle Mersin ve Antalya'nın, Türkiye'nin önde gelen domates üretim bölgelerinden olduğunu anımsatarak, geçen yıl domates saplarından atık suyu ya da ağır metali tutabilecek bir çözüm bulmak için çalışma yaptıkları sırada bu fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Domatesin kendi bünyesinin de kalsiyum açısından zengin olduğuna işaret eden Dizge, 'Biyomalzeme, cam sanayinde silisyum yerine çevreci alternatif bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Böylece doğadan kumdan alınan silisyum miktarını azaltmış oluyorsunuz.' dedi.

Dizge, 'Türkiye'de yıllık yaklaşık 14-15 milyon ton domates üretiliyor. Bu üretimden 7-12 milyon ton tarımsal biyokütle atığı olarak ortaya çıkıyor. Bu atıkların çoğu ekonomik değer yaratmadan tarlada bırakılıyor, seralarda yakılıyor veya kompost olarak bertaraf ediliyor. Biz bu düşük değerli atıkları yüksek katma değerli biyomalzemelere dönüştürerek döngüsel ekonomi açısından yeni bir yaklaşım sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
