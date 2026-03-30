Tarlada Çürümeye Terk Ediliyordu, Artık Servete Dönüştü!

Dizge, AA muhabirine, Çukurova'nın, özellikle Mersin ve Antalya'nın, Türkiye'nin önde gelen domates üretim bölgelerinden olduğunu anımsatarak, geçen yıl domates saplarından atık suyu ya da ağır metali tutabilecek bir çözüm bulmak için çalışma yaptıkları sırada bu fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Domatesin kendi bünyesinin de kalsiyum açısından zengin olduğuna işaret eden Dizge, 'Biyomalzeme, cam sanayinde silisyum yerine çevreci alternatif bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Böylece doğadan kumdan alınan silisyum miktarını azaltmış oluyorsunuz.' dedi.

Dizge, 'Türkiye'de yıllık yaklaşık 14-15 milyon ton domates üretiliyor. Bu üretimden 7-12 milyon ton tarımsal biyokütle atığı olarak ortaya çıkıyor. Bu atıkların çoğu ekonomik değer yaratmadan tarlada bırakılıyor, seralarda yakılıyor veya kompost olarak bertaraf ediliyor. Biz bu düşük değerli atıkları yüksek katma değerli biyomalzemelere dönüştürerek döngüsel ekonomi açısından yeni bir yaklaşım sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.