Çanakkaleli Vatandaş Filipinli Online Oyun Arkadaşıyla Dünyaevine Girdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.03.2026 - 14:46

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşayan Sacit Uslu (33), bir savaş oyununda tanıştığı Filipinli Angela Narciza (33) ile evlendi. Online olarak başlayan arkadaşlık, bir süre sonra aşka dönüştü. Maddi durumların da çözülmesiyle evlilikle taçlanan ilişkide çiftler Çanakkale'de dünyaevine girdi.

Önce oyunda sonra gerçek hayatta vuruldu.

33 yaşındaki Sacit Uslu, “Başta onun erkek olduğunu sanıyordum, ama mesajlaşınca kadın olduğunu öğrendim. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtik, gitar videolarımla onu etkilemeye çalıştım. Zamanla Angela da bana ısındı ve aramızdaki bağ güçlendi” sözleriyle aşkın mesafe tanımadığını gösterdi.

Filipinli gelin ise hikayelerini şöyle anlattı.

“Eşim Sacit ile internette tanıştık. Çok yakışıklı fotoğrafları vardı ve çok hızlı aşık oldum. Sacit bana gitar çalarken video attığında çok etkilendim. Şimdi farklı bir kültür, hava ve Türkiye çok güzel. Türk düğünlerini, insanlarını ve yemeklerini çok beğendim.”

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
