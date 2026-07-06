Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan "Güvenli Gıdada Taviz Vermeyeceğiz" Açıklaması

Türk Gıda Kodeksi nedir? Vatandaşların ne yediğini bilmesinin bir hak olduğunu defalarca dile getirdiniz. Bu konuda kamuoyuna ve vatandaşlara neler söylemek istersiniz?

Vatandaşlarımızın ne yediğini, ne tükettiğini bilmesi en temel insani ve hukuki hakkıdır. Biz bu temel hakların en büyük savunucusuyuz.

Türk Gıda Kodeksi, tarladan ve çiftlikten başlayıp sofraya uzanan zincirde gıda maddelerinin sahip olması gereken asgari teknik ve hijyen kriterlerini, gıda katkı maddelerini, kalıntı düzeylerini, ambalajlama ve etiketleme kurallarını belirleyen gıda anayasamızdır.

Bu kodeks; bilimin ışığında, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde, Bakanlığımız bünyesindeki temsilciler, diğer ilgili bakanlıklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sektör temsilcisi meslek kuruluşları (TSE, TGDF vb.) uzmanlarından oluşan Ulusal Gıda Kurulu tarafından sürekli güncellenmektedir.

Son dönemde kodekste yaptığımız devrim niteliğindeki değişikliklerle gıda taklit ve tağşişinin önüne geçmek için adlandırma, etiketleme ve ürün içerik kurallarını çok daha katı hâle getirdik. Tüketicinin algısını yanıltan, sanki içinde o malzeme varmış gibi hissettiren yapay aromalı ve aldatıcı görselli ürünlere karşı duruşumuz nettir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; arkasında devlet güvencesi olmayan, kodekse uymayan hiçbir ürünün piyasada barınmasına izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz.