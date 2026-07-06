Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan "Güvenli Gıdada Taviz Vermeyeceğiz" Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a verdiği röportajda, gıdada taklit ve tağşişe asla izin vermeyeceklerini açıkladı. Bakan Yumaklı ayrıca, restoranlarda 1 Temmuz’da başlayan yeni menü sistemiyle vatandaşların ne yediklerini daha detaylı öğreneceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: Mynet
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Bakan Yumaklı’nın Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a verdiği röportajdan öne çıkanlar
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Tüketici güvenli gıda için ne yapmalı?
Güvenli gıdada bilgi kirliliği var.
1 Temmuz’da restoranlarda yürürlüğe giren yeni menü sistemi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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