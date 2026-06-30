LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler sonuç heyecanı yaşamaya başladı. Öğrenciler ve veliler 'LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' araştırması yapıyor.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuç tarihini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre LGS sonuçlarının yayımlanacağı tarih netleşti. Buna göre LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak?