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LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 10:27
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler sonuç heyecanı yaşamaya başladı. Öğrenciler ve veliler 'LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' araştırması yapıyor. 

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuç tarihini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre LGS sonuçlarının yayımlanacağı tarih netleşti. Buna göre LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

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LGS Açıklandı mı?

LGS Açıklandı mı?

2026 LGS sonuçları henüz açıklanmadı. LGS sonuçları, MEB'in daha önce açıkladığı takvimdeki tarihe göre açıklanacak. 

Sınava katılan öğrenciler, puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı durumlarını öğrenebilmek için belirlenen tarihi bekleyecek. 

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav performanslarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek ve lise tercih sürecine başlayacak. Ardından ikinci tercihler yapılacak.

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, LGS'ye giren öğrenciler sınav sonuçlarına bu tarihten itibaren erişebilecek. 

10 Temmuz Cuma günü açıklanan sınav sonuçlarının ardından, Pazartesi günü de tercih süreci başlayacak.

LGS Sonuçları Erken Açıklanır mı?

LGS sonuçlarının belirlenen tarihten daha erken açıklanacağı düşünülmüyor. MEB'in duyurduğu tarihte, tercih sürecinde kullanılacak kontenjan bilgilerinin de yayımlanması bekleniyor.

LGS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

LGS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

LGS sonuçlarının yayınlanmasının ardından sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sistemi üzerinden öğrenilecek.

Sonuç ekranında;

  • Merkezi sınav puanı,

  • Doğru ve yanlış cevap sayıları,

  • Yüzdelik dilim bilgileri,

  • Yerleştirme sürecinde kullanılacak değerlendirmeler yer alacak.

LGS SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

LGS Tercihleri Ne Zaman?

LGS Tercihleri Ne Zaman?

LGS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayacak. 10 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da LGS tercihleri başlayacak.

LGS Takvimi 2026 aşağıdaki gibidir:

10 Temmuz 2026: LGS sonuçlarının açıklanması

13 - 24 Temmuz 2026: LGS tercih süreci

5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması

5-14 Ağustos 2026: 2. nakil başvuru süreci

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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