Antalya’da Doktorları “ABD Borsasında Yüksek Kazanç" Vaadiyle Dolandıran Öğretim Görevlisi Paris’e Kaçmış
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Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görevli doktor öğretim görevlisi Fatih A., kendi yaptığı algoritma sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle birçok doktor ve sağlık çalışanını dolandırarak yurt dışına kaçtı. Dolandırılanlar arasında dünya çapında cerrahların da olduğu iddia edildi. Bir doktorun kaybının 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtilirken, Paris’e kaçtığı tespit edilen Fatih A. için soruşturma başlatıldı.
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Antalya’da sağlık camiasını karıştıran dolandırıcılık olayının detayları ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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