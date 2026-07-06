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Antalya’da Doktorları “ABD Borsasında Yüksek Kazanç" Vaadiyle Dolandıran Öğretim Görevlisi Paris’e Kaçmış

Antalya’da Doktorları “ABD Borsasında Yüksek Kazanç" Vaadiyle Dolandıran Öğretim Görevlisi Paris’e Kaçmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 11:44
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Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görevli doktor öğretim görevlisi Fatih A., kendi yaptığı algoritma sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle birçok doktor ve sağlık çalışanını dolandırarak yurt dışına kaçtı. Dolandırılanlar arasında dünya çapında cerrahların da olduğu iddia edildi. Bir doktorun kaybının 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtilirken, Paris’e kaçtığı tespit edilen Fatih A. için soruşturma başlatıldı.

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Antalya’da sağlık camiasını karıştıran dolandırıcılık olayının detayları ortaya çıktı.

Antalya’da sağlık camiasını karıştıran dolandırıcılık olayının detayları ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve aplikasyon aracılığıyla Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı. Fatih A.’nın bu yöntemle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü.

İddiaya göre sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının ise yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtildi.

Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Fatih A.’nın yalnızca para ve döviz toplamakla kalmadığı, bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle kendi adına tescil ettirdiği iddia edildi. Olay kapsamında mağdur sayısının 50’yi aştığı ileri sürülürken, iddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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