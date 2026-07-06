Ucuz Ekmek İçin Düğmeye Basıldı: Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Fırınlara Yeni Ayar

Sektör temsilcilerinin önerileri ve sahadaki tecrübeler ışığında hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, görüş alınmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı. Söz konusu çalışma, özellikle günlük yüksek kapasiteli üretim yapabilen dev ekmek fırınlarına yönelik kuralları yeniden belirleyerek ucuz ekmek satışını desteklemeyi hedefliyor.

Ters piramit mantığıyla en kritik düzenlemeyi ekmek fiyatlarına ayıran bakanlık, aynı zamanda üretici, tedarikçi ve perakendeci arasındaki bağları da sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, mevcut yönetmeliğin ismi “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak güncelleniyor. Yapılan değişiklikle birlikte, sektörde kafa karışıklığı yaratan 'üretici', 'tedarikçi' ve 'otuz gün içinde bozulabilen gıda ürünü' gibi kavramlar da net ve anlaşılır şekilde yeniden tanımlanıyor.

Yeni dönemde ticari süreçlerin hızlandırılması için dijital kolaylıklar da devreye alınacak. Özellikle KOBİ'lerin ödeme sürelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve ticari faaliyetlerin aksamaması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde özel bir sorgulama ekranı kurulacak.

Düzenlemenin bir diğer dikkat çeken yanı ise yerel üretime ve kadın emeğine verilen destek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Kooperatifler Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, zincir marketlere yeni bir sorumluluk geliyor. Artık büyük marketlerin raflarında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Böylece hem kadınların ekonomideki payı artırılacak hem de yerel ticaret güçlendirilmiş olacak.