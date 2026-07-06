Ucuz Ekmek İçin Düğmeye Basıldı: Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Fırınlara Yeni Ayar
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Ticaret Bakanlığı, temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğin vatandaşın sofrasına daha ucuz ulaşmasını sağlamak amacıyla yüksek kapasiteli büyük fırınları kapsayan yeni bir düzenleme için harekete geçti. Perakende ticaret sektörünü yeniden şekillendirecek olan taslak çalışma, sadece ucuz ekmeğin önünü açmakla kalmayacak; aynı zamanda zincir marketlerin raflarında kadın kooperatiflerine öncelik tanıyarak tedarik zincirinde köklü bir değişim yaratacak.
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi ve perakende ticaretin daha adil bir sisteme oturması amacıyla yeni bir adım attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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