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Ucuz Ekmek İçin Düğmeye Basıldı: Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Fırınlara Yeni Ayar

Ucuz Ekmek İçin Düğmeye Basıldı: Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Fırınlara Yeni Ayar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 10:34
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Ticaret Bakanlığı, temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğin vatandaşın sofrasına daha ucuz ulaşmasını sağlamak amacıyla yüksek kapasiteli büyük fırınları kapsayan yeni bir düzenleme için harekete geçti. Perakende ticaret sektörünü yeniden şekillendirecek olan taslak çalışma, sadece ucuz ekmeğin önünü açmakla kalmayacak; aynı zamanda zincir marketlerin raflarında kadın kooperatiflerine öncelik tanıyarak tedarik zincirinde köklü bir değişim yaratacak.

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi ve perakende ticaretin daha adil bir sisteme oturması amacıyla yeni bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi ve perakende ticaretin daha adil bir sisteme oturması amacıyla yeni bir adım attı.

Sektör temsilcilerinin önerileri ve sahadaki tecrübeler ışığında hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, görüş alınmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı. Söz konusu çalışma, özellikle günlük yüksek kapasiteli üretim yapabilen dev ekmek fırınlarına yönelik kuralları yeniden belirleyerek ucuz ekmek satışını desteklemeyi hedefliyor.

Ters piramit mantığıyla en kritik düzenlemeyi ekmek fiyatlarına ayıran bakanlık, aynı zamanda üretici, tedarikçi ve perakendeci arasındaki bağları da sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, mevcut yönetmeliğin ismi “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak güncelleniyor. Yapılan değişiklikle birlikte, sektörde kafa karışıklığı yaratan 'üretici', 'tedarikçi' ve 'otuz gün içinde bozulabilen gıda ürünü' gibi kavramlar da net ve anlaşılır şekilde yeniden tanımlanıyor.

Yeni dönemde ticari süreçlerin hızlandırılması için dijital kolaylıklar da devreye alınacak. Özellikle KOBİ'lerin ödeme sürelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve ticari faaliyetlerin aksamaması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde özel bir sorgulama ekranı kurulacak.

Düzenlemenin bir diğer dikkat çeken yanı ise yerel üretime ve kadın emeğine verilen destek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Kooperatifler Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, zincir marketlere yeni bir sorumluluk geliyor. Artık büyük marketlerin raflarında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Böylece hem kadınların ekonomideki payı artırılacak hem de yerel ticaret güçlendirilmiş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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