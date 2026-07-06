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Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Trafikte Bu İhlalleri Yapan Aday Sürücülerin Belgesi Tamamen Silinecek

Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Trafikte Bu İhlalleri Yapan Aday Sürücülerin Belgesi Tamamen Silinecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 11:40
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Trafik magandalarına göz açtırmamak amacıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle birlikte; drift yapan, trafiği tehlikeye atacak şekilde makas atan veya ambulans ile itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Meclis gündemine taşınan yeni bir kanun teklifi, trafiğin altını üstüne getiren kural tanımazlara karşı bugüne kadarki en sert yaptırımları içeriyor.

Meclis gündemine taşınan yeni bir kanun teklifi, trafiğin altını üstüne getiren kural tanımazlara karşı bugüne kadarki en sert yaptırımları içeriyor.

Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için hazırlanan yeni yasa taslağına göre; direksiyon başına yeni geçen ve trafiği tehlikeye atacak şekilde makas atan, aracıyla drift yapan ya da hayati önem taşıyan geçiş üstünlüğüne sahip araçların önünü kesen yeni sürücülerin ehliyetlerine tamamen el konulacak.

Bugüne kadar yürürlükte olan kurallarda, bu tarz ağır trafik ihlallerine imza atan yeni sürücülerin belgeleri yalnızca geçici bir süreliğine geri alınıyordu. Yetkililer, trafik kazalarını ve magandalığı kökünden çözmek amacıyla cezaları çok daha caydırıcı bir hale getirme kararı aldı. Yeni yasanın onaylanmasıyla birlikte, söz konusu kural ihlallerini gerçekleştiren aday sürücüler ehliyetlerini bir daha geri alamamak üzere kaybedecek.

Bu sert önlemlerin alınmasında, son yıllarda patlama yaşanan ehliyet iptal istatistikleri büyük rol oynadı. Paylaşılan son resmi verilere göre, 2017 yılından 2026 yılının Haziran ayına kadar geçen sürede tam 161 bin 347 yeni sürücünün ehliyetine veda ettiği ortaya çıktı. Belge iptallerinde aslan payını ise alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında direksiyon başına geçmek oluşturdu. Sadece bu yasak maddelerin etkisiyle araç kullandığı için ehliyetinden olanların sayısı 123 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Kurallara uymayan yenilere yönelik denetimler ve cezai işlemler özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Sadece bir yıl içerisinde 31 bin 978 kişinin sürücü belgesi iptal edilerek bu alanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Hazırlanan yeni yasanın etki analizleri, Türkiye'deki genel sürücü tablosunu da net bir şekilde gözler önüne serdi. Günümüz itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 38 milyon 900 bin ehliyetli vatandaş bulunuyor. Bu devasa kitlenin 3 milyon 402 binlik kısmını, yani yaklaşık yüzde 8,7'sini ise direksiyon başına yeni geçen aday sürücüler oluşturuyor. Yeni düzenlemenin, trafikteki bu geniş kitlede erken dönemde disiplin sağlaması hedefleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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