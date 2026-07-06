Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Trafikte Bu İhlalleri Yapan Aday Sürücülerin Belgesi Tamamen Silinecek

Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için hazırlanan yeni yasa taslağına göre; direksiyon başına yeni geçen ve trafiği tehlikeye atacak şekilde makas atan, aracıyla drift yapan ya da hayati önem taşıyan geçiş üstünlüğüne sahip araçların önünü kesen yeni sürücülerin ehliyetlerine tamamen el konulacak.

Bugüne kadar yürürlükte olan kurallarda, bu tarz ağır trafik ihlallerine imza atan yeni sürücülerin belgeleri yalnızca geçici bir süreliğine geri alınıyordu. Yetkililer, trafik kazalarını ve magandalığı kökünden çözmek amacıyla cezaları çok daha caydırıcı bir hale getirme kararı aldı. Yeni yasanın onaylanmasıyla birlikte, söz konusu kural ihlallerini gerçekleştiren aday sürücüler ehliyetlerini bir daha geri alamamak üzere kaybedecek.

Bu sert önlemlerin alınmasında, son yıllarda patlama yaşanan ehliyet iptal istatistikleri büyük rol oynadı. Paylaşılan son resmi verilere göre, 2017 yılından 2026 yılının Haziran ayına kadar geçen sürede tam 161 bin 347 yeni sürücünün ehliyetine veda ettiği ortaya çıktı. Belge iptallerinde aslan payını ise alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında direksiyon başına geçmek oluşturdu. Sadece bu yasak maddelerin etkisiyle araç kullandığı için ehliyetinden olanların sayısı 123 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Kurallara uymayan yenilere yönelik denetimler ve cezai işlemler özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Sadece bir yıl içerisinde 31 bin 978 kişinin sürücü belgesi iptal edilerek bu alanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Hazırlanan yeni yasanın etki analizleri, Türkiye'deki genel sürücü tablosunu da net bir şekilde gözler önüne serdi. Günümüz itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 38 milyon 900 bin ehliyetli vatandaş bulunuyor. Bu devasa kitlenin 3 milyon 402 binlik kısmını, yani yaklaşık yüzde 8,7'sini ise direksiyon başına yeni geçen aday sürücüler oluşturuyor. Yeni düzenlemenin, trafikteki bu geniş kitlede erken dönemde disiplin sağlaması hedefleniyor.