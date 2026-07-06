Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Trafikte Bu İhlalleri Yapan Aday Sürücülerin Belgesi Tamamen Silinecek
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Trafik magandalarına göz açtırmamak amacıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle birlikte; drift yapan, trafiği tehlikeye atacak şekilde makas atan veya ambulans ile itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meclis gündemine taşınan yeni bir kanun teklifi, trafiğin altını üstüne getiren kural tanımazlara karşı bugüne kadarki en sert yaptırımları içeriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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