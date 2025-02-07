Depremde Hayatını Kaybeden Ünlü Fenomen Taha Duymaz'ın Annesi Meryem Duymaz’dan Yürek Parçalayan Sözler!
Depremde Hayatını Kaybeden Ünlü Fenomen Taha Duymaz'ın Annesi Meryem Duymaz’dan Yürek Parçalayan Sözler!
Asrın felaketinin üzerinden tam iki yıl geçti. 6 Şubat depremlerinde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden genç fenomen Taha Duymaz ve iki kardeşinin acısı hala ilk günkü gibi taze. Üç evladını birden toprağa veren anne Meryem Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. “Ciğerimde sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz” diyen acılı anne evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu dile getirdi. Meryem Duymaz’ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi derinden sarstı. Hatay’da enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz ve iki kardeşi günler süren arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmişti.
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Hayatını yokluk içinde mücadeleyle geçiren ve sosyal medya sayesinde milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha, deprem sırasında Antakya’da halasının evindeydi. Ancak o gece ailesi için de geri dönüşü olmayan bir kabusun başlangıcı oldu.
Depremin üzerinden tam iki yıl geçti ama acılar hala taze. Üç evladını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan anne Meryem Duymaz yaşadığı derin hüznü sosyal medya hesabından paylaştı.
“Taha'm, Meleğim, Umudum. Rabbim beni ahirette sizinle buluştursun. Rabbim tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbime emanet ettim yavrularım.” sözleriyle hislerini dile getiren acılı annenin paylaşımı okuyan herkesi derinden sarstı.
Meryem Duymaz’ın bu paylaşımı depremde evladını, ailesini, sevdiklerini kaybeden binlerce insanın hislerine tercüman oldu. Sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıma yorum yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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