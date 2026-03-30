Taciz İddiasıyla Hasbi Dede'den Şikayetçi Olmuştu: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Taciz İddiasıyla Hasbi Dede'den Şikayetçi Olmuştu: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 16:05

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. 16 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Elif Tuana Torun hayatını kaybederken kazaya karışan aracın sürücüsüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hasbi Dede'den taciz iddiasıyla şikayetçi olan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Hasbi Dede'den taciz iddiasıyla şikayetçi olan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin (fotoğrafta) sosyal medya üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilmişti. 16 yaşındaki Elif Tuana Torun ve ailesi Hasbi Dede’den şikayetçi olmuştu. Dava sürerken Elif Tuana Torun’un trafik kazası geçirdiği öğrenildi. 2 gündür yoğun bakımda bulunan Elif Tuana Torun’dan acı haber geldi. 16 yaşındaki genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Cinsel taciz davasında tutuksuz yargılanan Hasbi Dede’nin ilk duruşması 24 Nisan’da görülecekti.

Kazada ‘enişte’ iddiası.

Kazada ‘enişte’ iddiası.
Gazeteci Burak Doğan, X hesabından bir iddiayı paylaştı. Doğan, paylaşımında şunları dedi:

“Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran“da çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
