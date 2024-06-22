Survivor Ogeday'ın Final İtirafından Salih Bademci'nin Yeni Projesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Ogeday'ın Final İtirafından Salih Bademci'nin Yeni Projesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Haziran Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye bir başladı pir başladı. Şu an yarışmacı seçimlerinin yapıldığı programda Çağlar için isimli yarışmacı adayının göbeği gözükmesin diye aldığı önlem herkesi çok güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en sevilen yüzlerinden Salih Bademci, yeni sezon için eşsiz bir dizi teklifi aldı.
Survivor All Star'da verdiği zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Ogeday Girişken, Hürriyet'e konuk oldu. Ogeday, final yarışında kendini düşürecek tezahüratlar aldığını açıkladı.
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve kendi hayran kitlesini oluşturan Turabi Çamkıran'ın Yastık Dövüşü Şampiyonası'na katıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Seda Ocak, yarışma sonrasında yaptığı bir paylaşımla "Survivor'ı unutamamış" imajı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu sebebiye Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmış, yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan diziye dahil olmuştu hatırlarsanız. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncunun dün bir TikTok videosunda ortaya çıkması ise herkesi şaşırtmıştı. Tanrıöğen'in videosunun izinsiz çekildiği ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın