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Survivor Seda Ocak'ın Paylaşımı "Yarışmayı Unutamadı" Dedirtti!

Survivor Seda Ocak'ın Paylaşımı "Yarışmayı Unutamadı" Dedirtti!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 16:36

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Seda Ocak, yarışma sonrasında yaptığı bir paylaşımla 'Survivor'ı unutamamış' imajı verdi.

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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna gelindi ve Ogeday 1. oldu.

En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna gelindi ve Ogeday 1. oldu.

6 ay süren büyük yarışın ardından yarışmacıların normal hayatlarına adaptasyonu elbette zor olurken, finalistlerden Seda Ocak'ın paylaşımı viral oldu.

6 ay süren büyük yarışın ardından yarışmacıların normal hayatlarına adaptasyonu elbette zor olurken, finalistlerden Seda Ocak'ın paylaşımı viral oldu.

Sosyal medya hesabından "Yarın dokunulmazlık var" diye paylaşımda bulunan Seda, evi temizleyeceğini ve bu yüzden kimseye dokundurtmayacağının altını çizdi.

Sosyal medya hesabından "Yarın dokunulmazlık var" diye paylaşımda bulunan Seda, evi temizleyeceğini ve bu yüzden kimseye dokundurtmayacağının altını çizdi.

İşte Seda Ocak'ın "Survivor'ı unutamamış" dedirten esprili paylaşımı:

İşte Seda Ocak'ın "Survivor'ı unutamamış" dedirten esprili paylaşımı:

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