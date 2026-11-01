Ben-Gvir'in Asistanı Çıkış Anketlerinin Ardından İsrail Halkına Aptal Dedi

Ben-Gvir çıkış anketlerine hemen yanıt vermedi ve Modi'in'deki parti merkezine gece yarısından kısa süre önce geldi. Burada Gadi Eisenkot ile kurulacak bir birlik hükümetine karşı uyarıda bulundu. Çıkış anketleri yayımlandıktan iki dakika sonra bile Eisenkot ile birlik hükümetinden söz edilmeye başlandığını anlatan Ben-Gvir şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir felç hükümeti olur.”

Ben-Gvir seçimden yaklaşık on gün önce de Likud'u Otzma Yehudit'i beş sandalyeye düşürmeye çalışmakla suçlamıştı. O dönem Likud'a şu uyarıda bulunmuştu:

“Otzma Yehudit'e zarar verirseniz seçmenlerimizin evde kalmasına neden olabilirsiniz.”