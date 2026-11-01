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Ben-Gvir'in Asistanı Çıkış Anketlerinin Ardından İsrail Halkına Aptal Dedi

Ben-Gvir'in Asistanı Çıkış Anketlerinin Ardından İsrail Halkına Aptal Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 19:31
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi (Otzma Yehudit), seçim gecesine yaklaşık 10 sandalye beklentisiyle girdi. Çıkış anketleri partinin altı ile yedi sandalye kazanacağını gösterince parti merkezindeki hayal kırıklığı gizlenemedi. Ben-Gvir'in kişisel asistanı Osher Gabay, kamera karşısında İsrail halkı için sert bir ifade kullandı. Seçimin kesinleşen sonuçlarında parti 7 sandalye kazandı.

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Parti merkezi medya için hazırlanmıştı.

Parti merkezi medya için hazırlanmıştı.

Yahudi Gücü Partisi'nin seçim gecesi merkezi, televizyon ekipleri için hazırlanan sahnesi ve uluslararası haber ajansları ile basın mensuplarına ayrılan masalarıyla sonuçları takip etmeye hazırdı. Parti lideri Ben-Gvir'in kişisel asistanı Osher Gabay da merkezde bulunan isimler arasındaydı ve gömleğinin yakasında altın renkli bir ilmik taşıyordu. Seçim gecesi boyunca parti merkezinde yaklaşık 10 sandalye kazanılabileceğine ilişkin beklentiler dile getirildi.

Çıkış anketleri beklentinin altında kaldı.

Çıkış anketleri beklentinin altında kaldı.

Oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erdiğinde yayımlanan çıkış anketleri Ben-Gvir'in partisine altı ile yedi sandalye gösterdi. Kanal 12 ve Kanal 13 altı, Kan 11 ise yedi sandalye öngördü. Ben-Gvir'in çift haneli sandalye umduğu biliniyordu. Kan 11'in çıkış anketi parti merkezinde konuşulurken Gabay'a hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı soruldu ve şu yanıtı verdi:

“Elbette hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal.”

Gabay kısa süre sonra sözünü düzeltti ve sonunda kazanacaklarından emin olduğunu söyledi. Görüntüler İsrail basınında hızla yayıldı.

Ben-Gvir gece yarısına doğru geldi.

Ben-Gvir gece yarısına doğru geldi.

Ben-Gvir çıkış anketlerine hemen yanıt vermedi ve Modi'in'deki parti merkezine gece yarısından kısa süre önce geldi. Burada Gadi Eisenkot ile kurulacak bir birlik hükümetine karşı uyarıda bulundu. Çıkış anketleri yayımlandıktan iki dakika sonra bile Eisenkot ile birlik hükümetinden söz edilmeye başlandığını anlatan Ben-Gvir şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir felç hükümeti olur.”

Ben-Gvir seçimden yaklaşık on gün önce de Likud'u Otzma Yehudit'i beş sandalyeye düşürmeye çalışmakla suçlamıştı. O dönem Likud'a şu uyarıda bulunmuştu:

“Otzma Yehudit'e zarar verirseniz seçmenlerimizin evde kalmasına neden olabilirsiniz.”

Kesinleşen sonuçta parti 7 sandalye aldı.

Kesinleşen sonuçta parti 7 sandalye aldı.

Oylar sayıldıktan sonra Yahudi Gücü Partisi 7 sandalye kazandı. Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6, Şas 6 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7 sandalye aldı. Netanyahu ve Eisenkot blokları, 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Arap partileri toplam 19 milletvekili çıkardı. Ben-Gvir, seçimin ardından pazar günü yaptığı açıklamada daha fazla sandalye beklediğini kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Doğru, daha fazla sandalye bekliyordum. Ama her şeye rağmen 326 bin 634 vatandaş Otzma Yehudit'e oy verdi.”

Ben-Gvir, partisinin ilk kez başka partilerin desteği olmadan tek başına seçime girdiğini de vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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