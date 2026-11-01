Ben-Gvir'in Asistanı Çıkış Anketlerinin Ardından İsrail Halkına Aptal Dedi
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi (Otzma Yehudit), seçim gecesine yaklaşık 10 sandalye beklentisiyle girdi. Çıkış anketleri partinin altı ile yedi sandalye kazanacağını gösterince parti merkezindeki hayal kırıklığı gizlenemedi. Ben-Gvir'in kişisel asistanı Osher Gabay, kamera karşısında İsrail halkı için sert bir ifade kullandı. Seçimin kesinleşen sonuçlarında parti 7 sandalye kazandı.
Parti merkezi medya için hazırlanmıştı.
Çıkış anketleri beklentinin altında kaldı.
Ben-Gvir gece yarısına doğru geldi.
Kesinleşen sonuçta parti 7 sandalye aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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