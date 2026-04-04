article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’da Bayhan ve Deniz Seki’nin Yüzleşmesinden Gönül Dağı’ndaki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
04.04.2026 - 19:26

4 Nisan Cumartesi günü televizyon gündemi daha çok diziler ve kulis haberleri üzerinden şekillendi. Özellikle son bölümlerden sahneler yeniden gündeme taşındı. Sosyal medyada paylaşılan kesitler izleyiciler arasında hızla yayıldı. Oyuncu kadrolarına dair iddialar ve perde arkası detaylar öne çıktı. Yapım ekiplerinin yeni projelere dair hazırlıkları da kulislerde yer buldu. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En iyi giyinen dizi karakterleri X’te gündeme geldi.

X platformunda diziseverler oldukça kalabalık. Bu nedenle konu diziler olunca etkileşimler havalarda uçuşuyor. @ferkaradere adlı kullanıcının tweeti de 5 milyon görüntülenmeyi aştı. Herkes alıntılarda en iyi giyinen dizi karakterlerini sıraladı. En çok adı geçen Serenay Sarıkaya’nın karakterleri oldu.

Detaylar için 👇

Mart ayının en çok konuşulan kadın oyuncuları belli oldu.

Listenin ilk sırasında Demet Özdemir yer aldı. Dizilerdeki rolleriyle öne çıkan isimler sosyal medyada da geniş yer buldu. Bu paylaşımlar sonucunda ayın en çok konuşulan kadın oyuncuları listesi oluştu. Demet Özdemir’i Zeynep Atılgan takip etti. Üçüncü sırada da Sıla Türkoğlu vardı. Dördüncü sıraya Ava Yaman yerleşirken beşinci sırada Biran Damla Yılmaz yer aldı ve ilk beş isim gündem oldu.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in reyting rekabetinde Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta olduğu gibi üç kategoride de zirvede yer aldı.

Detaylar için 👇

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde göze çarpan bir detay, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz fragmanında Adil ve Fadime’nin babası Ömer Koçari’nin mezar taşında yer alan ölüm tarihi farklıyken, yeni bölümde tamamen değişmiş olarak gösterilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, dizideki söz konusu hatayı paylaşmaktan geri kalmadı.

Detaylar için 👇

3 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.01 (1)

AB: 14.36 (1)

ABC: 15.56 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.12 (3)

AB: 6.37 (2)

ABC: 6.23 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.05 (5)

AB: 2.09 (9)

ABC: 3.24 (6)

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati adlı programına konuk oldu.

Dizinin en yaşlı karakteri olmasına rağmen aşk geçmişi en kalabalık isim Apo'nun sezon başında Asude'yle aşk yaşayacağı düşünülürken Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım karakteri gelmişti. Apo ve Asude'nin ertelenen aşk senaryosunun ne zaman hayat bulacağı merak edilirken Ahmet Mümtaz Taylan ve Servet Pandur'dan bu konuda açıklama geldi. Servet Pandur'u Empati programına konuk eden Ahmet Mümtaz Taylan, Asude ve Apo'nun aşk yaşama ihtimalini sorunca 'Abdullah'a bağlı artık' yanıtını aldı.

Detaylar için 👇

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı'nın kadrosunda flaş ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Taylan Kaya karakterine hayat veren Bülent Şakrak, Gönül Dağı'nın 216. bölümünde diziden ayrılacak. Bülent Şakrak, Gönül Dağı'na karakterinin hikayesinin bitmesi üzerine veda edecek.

Detaylar için 👇

Acun Ilıcalı, Survivor'da Bayhan'a büyük bir sürpriz yaptı.

Birleşme partisi için gelecek konuk sanatçıları açıklayan Acun IlıcalıMurat Boz ve Burak Kut'un yanı sıra Deniz Seki'nin yarışmaya geleceğini duyurdu. 2003 yılında yayınlanan ve Bayhan'ın yarışmacı olduğu Popstar'da jüri olan Deniz Seki, o dönem Bayhan'la büyük tartışma yaşamış ve 'Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.' sözleriyle gündem yaratmıştı. 23 yıldır unutamadığımız olayda buzlar sonunda eriyor. Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra Survivor'da bir araya gelerek yüzleşecek.

Detaylar için 👇

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde final yapan ATV dizisinin gündem olan sahnesi tiye alındı.

ATV'nin Hülya Avşar'ın rol aldığı yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, yemek davetinde domuz eti ikram edilme sahnesi nedeniyle kısa sürede tepkilerin odağına oturmuştu. Senaryo ekibi tamamen değişen dizi düşük reytingler nedeniyle erken final yaparken Kızılcık Şerbeti söz konusu sahneye gönderme yapmayı ihmal etmedi. Şerbo'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümünde domuz eti ikram edilmesi olayı tiye alınarak 'Bu topraklarda inançlı ya da inançsız hiç kimse evinde domuz eti pişirip ikram etmez' replikleri kullanıldı.

Detaylar için 👇

NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, bütçe yetersizliği nedeniyle son anda iptal edilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hilal Saral'ın yöneteceği NOW dizisinin çekimlerine temmuzda başlanacak. Yeni sezonun başladığı eylül ayında NOW ekranlarında olması kesinleşen Ömür Usta şimdiden heyecan yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın