Survivor’da Bayhan ve Deniz Seki’nin Yüzleşmesinden Gönül Dağı’ndaki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Birleşme partisi için gelecek konuk sanatçıları açıklayan Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Burak Kut'un yanı sıra Deniz Seki'nin yarışmaya geleceğini duyurdu. 2003 yılında yayınlanan ve Bayhan'ın yarışmacı olduğu Popstar'da jüri olan Deniz Seki, o dönem Bayhan'la büyük tartışma yaşamış ve 'Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.' sözleriyle gündem yaratmıştı. 23 yıldır unutamadığımız olayda buzlar sonunda eriyor. Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra Survivor'da bir araya gelerek yüzleşecek.