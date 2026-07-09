Süper Lig’de Bir İlk Olacak: Yeni Sezon Fikstürü Bugün Çekilecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yeni sezonun 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçla başlayacağını açıklamıştı. Bugün ise yeni sezonun fikstürü çekilecek. Süper Lig’de bu sezon ilk kez “ters fikstür” uygulaması olacak. Sezonun 1. haftasında karşılaşan takımlar, ikinci maçlarını sezonun son haftasında yapacak. İlk yarının son haftası olan 17. haftada karşılaşacak rakipler ise ikinci maçlarını 18. haftada yapacak.
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Trendyol Süper Lig’in başlaması büyük heyecanla beklenirken, TFF bugün yeni sezonun fikstür çekimini yapacak.
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Süper Lig’de sezon ne zaman başlayacak?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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