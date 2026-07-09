Süper Lig’de Bir İlk Olacak: Yeni Sezon Fikstürü Bugün Çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yeni sezonun 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçla başlayacağını açıklamıştı. Bugün ise yeni sezonun fikstürü çekilecek. Süper Lig’de bu sezon ilk kez “ters fikstür” uygulaması olacak. Sezonun 1. haftasında karşılaşan takımlar, ikinci maçlarını sezonun son haftasında yapacak. İlk yarının son haftası olan 17. haftada karşılaşacak rakipler ise ikinci maçlarını 18. haftada yapacak.