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Süper Lig’de Bir İlk Olacak: Yeni Sezon Fikstürü Bugün Çekilecek

Süper Lig’de Bir İlk Olacak: Yeni Sezon Fikstürü Bugün Çekilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 13:06
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yeni sezonun 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçla başlayacağını açıklamıştı. Bugün ise yeni sezonun fikstürü çekilecek. Süper Lig’de bu sezon ilk kez “ters fikstür” uygulaması olacak. Sezonun 1. haftasında karşılaşan takımlar, ikinci maçlarını sezonun son haftasında yapacak. İlk yarının son haftası olan 17. haftada karşılaşacak rakipler ise ikinci maçlarını 18. haftada yapacak.

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Trendyol Süper Lig’in başlaması büyük heyecanla beklenirken, TFF bugün yeni sezonun fikstür çekimini yapacak.

Trendyol Süper Lig’in başlaması büyük heyecanla beklenirken, TFF bugün yeni sezonun fikstür çekimini yapacak.

Kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00’te başlayacak.

Süper Lig’de bu sezon ise ilk kez “ters fikstür” uygulanacak.

Normalde ilk hafta karşılaşan takımlar, ikinci maçlarını sezonun ikinci yarısının ilk haftasında yapıyordu. Yeni sistemle, ilk hafta karşılaşacak rakipler ikinci maçlarını sezonun son haftasında yapacak.

Sezonun ilk yarısının son maçında karşı karşıya gelecek takımlar, ikinci yarının ilk haftasında bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Süper Lig’de sezon ne zaman başlayacak?

Süper Lig’de sezon ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. İlk hafta karşılaşmaları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Sezonun genel takvimi ve önemli araları ise şu şekilde planlandı:

  • İlk yarının sonu: 18-21 Aralık 2026 (16. hafta maçları ile)

  • Devre arası: 21 Aralık 2026 - 15 Ocak 2027

  • İkinci yarının başlangıcı: 15-18 Ocak 2027

  • Sezonun bitişi: 23 Mayıs 2027

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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